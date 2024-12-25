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Borsa güne yükselişle başladı! İşte en çok kazandıran endeks

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.12.2024 10:04
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Borsa güne yükselişle başladı! İşte en çok kazandıran endeks

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,8 yükselişle 9.846,39 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 3,61, holding endeksi yüzde 1,52 değer kazandı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 173,63 puan ve yüzde 1,8 artışla 9.846,39 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 3,61, holding endeksi yüzde 1,52 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran bankacılık oldu.

Borsa İstanbul (AA)Borsa İstanbul (AA)

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,48 değer kazanarak 9.672,75 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, yılın son haftasında dünyanın birçok yerinde Noel tatili sebebiyle işlemler gerçekleşmezken, açık olan az sayıdaki borsada da likiditenin oldukça düşük olduğu ifade ediliyor.

Dün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranının takip edileceğini yurt dışında ise Noel tatili sebebiyle veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.150 puanın direnç, 9.800 ve 9.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

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