Savunmaya 1 milyar dolarlık kaynak! 6 ay geri ödemesiz kredi imkan

Savunmaya 1 milyar dolarlık kaynak (AA)



1 MİLYAR DOLARLIK PAKET

Tanıtım töreninde konuşan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, devreye alınan programların sektöre olan güvenin bir örneği olduğunu vurguladı. Türk savunma sanayiinin her yıl biraz daha büyümekte ve gelişmekte olduğuna dikkat çeken Görgün, "Uluslararası alanda tercih edilen bir savunma sanayii olduk. Bugün oluşturulan kredinin toplamı 1 milyar doların üzerinde. Bu 1 milyar dolarlık kredi, özellikle geri ödemesiz kısmıyla ve uygun maliyetlerle sektörümüzde faaliyet gösteren hem ana entegretörlerimize hem de KOBİ'lerimize önemli bir nefes olacaktır" dedi.