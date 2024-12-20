20 Aralık 2024, Cuma
Haberler Ekonomi Haberleri Savunmaya 1 milyar dolarlık kaynak! 6 ay geri ödemesiz kredi imkan

Savunmaya 1 milyar dolarlık kaynak! 6 ay geri ödemesiz kredi imkan

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.12.2024 07:05
ABONE OL
Savunmaya 1 milyar dolarlık kaynak! 6 ay geri ödemesiz kredi imkan

Son yıllarda büyük başarı hikâyesi yazan savunma sanayi şirketlerinin finansmana erişimi için 1 milyar dolarlık kaynak paketi hazırlandı. Tedarikçilerin kamu bankaları aracılığıyla 6 ay geri ödemesiz krediye ulaşmasının önü açıldı.

TSK Güçlendirme Vakfı şirketleri için hayata geçirilen 'Tedarik Ekosistemi Kredi Kefalet Desteği' ve 'Tedarikçi Finansman Desteği' programlarının imza töreni Savunma Sanayii Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Özellikle sektör tedarikçisi olan KOBİ'lerin kapasitelerini hızla büyütmelerini ve projelerini daha özgüvenli bir şekilde hayata geçirmelerini sağlayacak olan destekler, en büyük beklenti olan finansmana erişimi de önemli ölçüde kolaylaştıracak.

Savunmaya 1 milyar dolarlık kaynak (AA)Savunmaya 1 milyar dolarlık kaynak (AA)

HANGİ BANKALAR KATILDI?
Sabah'ın haberine göre Kredi Garanti Fonu A.Ş., İhracatı Geliştirme A.Ş. ve Katılım Finans Kefalet A.Ş. savunma sanayiini desteklemek için ortak şartlarda ayrı ayrı programları devreye aldı. Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde vakıf şirketleri ve tedarikçileri için özel kredi ve kefalet destekleri başlatıldı. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Katılım Bankası, bu programın kredi sağlayıcısı olacak.

Savunmaya 1 milyar dolarlık kaynak (AA)Savunmaya 1 milyar dolarlık kaynak (AA)

BAŞVURU SÜRECİ
Kredisi başvurusu, vakıf şirketleri tedarikçisi tarafından ilgili banka şubesine yapılacak. Banka, tedarikçi müşteriden gerekli belgeleri temin ettikten sonra kredi limiti tahsisini gerçekleştirecek ve kefalet başvurusu için seçilen kefalet şirketine iletecek. Kefalet şirketinin onay vermesi durumunda kredi sözleşmesi ve diğer belgeler tamamlanarak banka tarafından tedarikçiye kredi kullandırılacak.

Savunmaya 1 milyar dolarlık kaynak (AA)Savunmaya 1 milyar dolarlık kaynak (AA)

6 AY GERİ ÖDEMESİZ
Kredi paketleri 6 aya kadar geri ödemesiz olmak üzere toplamda 24 aya varan vadelerle sunulacak. Firma risk grubu başına 12,5 milyon lira kredi sağlanabilecek. Kredi kefalet komisyon oranı yıllık yüzde 0,75, banka kredi komisyonu yüzde 0,49 ve yıllık banka faiz kar payı yüzde 39,50 olarak belirlendi.

Savunmaya 1 milyar dolarlık kaynak (AA)Savunmaya 1 milyar dolarlık kaynak (AA)

SİPARİŞLER TEMİNAT YERİNE GEÇECEK
'Tedarikçi Finansman Desteği' programına ilişkin de TSK Güçlendirme Vakfı şirketleri ile Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Katılım Bankası arasında imzalar atıldı. Tedarikçilerin, vakıf şirketlerinden olan tedarik ve sipariş sözleşmesi bildirimlerine istinaden, ileri vadede oluşacak alacaklarını bankalar teminat altına alacak ve bu model üzerinden de kredi kullanılabilecek. Bu programın vade ve finansal koşullarıyla kredi büyüklüğü, bankalar tarafından ayrı ayrı belirlenecek.

Savunmaya 1 milyar dolarlık kaynak (AA)Savunmaya 1 milyar dolarlık kaynak (AA)

1 MİLYAR DOLARLIK PAKET
Tanıtım töreninde konuşan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, devreye alınan programların sektöre olan güvenin bir örneği olduğunu vurguladı. Türk savunma sanayiinin her yıl biraz daha büyümekte ve gelişmekte olduğuna dikkat çeken Görgün, "Uluslararası alanda tercih edilen bir savunma sanayii olduk. Bugün oluşturulan kredinin toplamı 1 milyar doların üzerinde. Bu 1 milyar dolarlık kredi, özellikle geri ödemesiz kısmıyla ve uygun maliyetlerle sektörümüzde faaliyet gösteren hem ana entegretörlerimize hem de KOBİ'lerimize önemli bir nefes olacaktır" dedi.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör