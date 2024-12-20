Merkez Bankası’nın enflasyon ve dolar tahmini değişti

Yıl sonu faiz beklentisi ise yüzde 48,51'e geriledi (A Haber arşiv)

FAİZ BEKLENTİSİNDE DÜŞÜŞ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 50,00 iken, bu anket döneminde yüzde 48,59 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 50,00 iken, bu anket döneminde yüzde 48,51 olarak gerçekleşti.