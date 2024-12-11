Piyasalar merakla bekliyordu! ABD’de kasım ayı enflasyonu belli oldu

Kasım ayında ABD'de enflasyon verileri piyasa beklentileriyle paralel olurken, çekirdek enflasyondaki yatay seyrin de devam ettiği görüldü.

ABD'de Kasım ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Verilere göre Kasım ayında yıllık artış da yüzde 2,7 olarak kaydedildi.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi aylık artışın yüzde 0,3 olacağı yönündeydi. Yıllık olarak ise yüzde 2,7'lik enflasyon öngörülmüştü.

Ekim ayında ABD'de aylık tüketici enflasyonu yüzde 0,2 olurken, yıllık enflasyon da yüzde 2,6 olarak gerçekleşmişti.

Kasım ayında çekirdek göstergelerde de piyasa beklentilerine paralel veriler görüldü.

Kasım'da gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları yüzde 0,3 arttı. Yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 3,3 oldu.

Kasım ayıyla birlikte çekirdek enflasyonda dört aylık yatay bir seyir izledi. Aylık çekirdek enflasyonda görülen bu yatay seyir Fed'in para politikası patikası açısından da kritik başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

Verilerden önce değerlendirmelerde bulunan Bloomberg ABD Başekonomisti Anna Wong, çekirdek enflasyondaki yavaşlamanın yıl ortasından bu yana hız kestiğine işaret ederken, bu konunun 17-18 Aralık'ta gerçekleştirilecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının başlıklarından biri olacağı görüşünü belirtmişti.