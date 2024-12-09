CDS 5 yılın dibinde endeks yeniden 10 bin puan üstünde! Dövizde ise çözülme sürüyor

Türk Lirası varlıklara ekonomi alanında atılan adımların etkisiyle ilgi artarken, dövizden kaçış eğilimi de sürüyor. Dövizin 2024'te yatırımcısını reel olarak zarara uğratması; gelecek yıla ilişkin de tahminlerin düşük olması bankalardaki döviz mevduatı çözülmelerini hızlandırdı. 21 Kasım haftasında 194,3 milyar dolar olan döviz hesapları, 2 Aralık haftasında 189,6 milyar dolara geriledi.

ÇÖZÜLME 8 AYDA 23 MİLYAR DOLARI AŞTI

Döviz hesaplarında 1 haftada yaşanan 4,7 milyar dolarlık çözülmenin 3,6 milyarlık kısmı şirketlerin hesaplarında, 1,7 milyarlık kısmı ise bireysel hesaplarda gerçekleşti. Döviz hesaplarında 25 Mart 2024'ten bu yana olan düşüş ise 23,2 milyar dolar oldu. Bu dönemde vatandaş 7 milyar 442 milyon dolar, şirketler ise 15 milyar 775 milyon doları bozdurdu.

Döviz hesaplarındaki düşüş 8 ayda 23,2 milyar dolar oldu (A Haber arşiv)

BORSA YENİDEN 10 BİN BARAJINI AŞTI

Sabah'tan Oktay Özdabakoğlu'nun haberine göre yaşanan gelişmelerin ardından BIST 100 endeksi yeniden toparlanarak 10 bin sınırını yeniden aştı. 24 Eylül'den bu yana ilk kez 10 bin puanın üzerinde kapanış yapan endeks, haftalık bazda yüzde 4,4 oranında yükseldi. Borsa İstanbul sergilediği bu performansla geçen hafta dünyanın en fazla yükselen üçüncü piyasası olurken, aylık bazda yüzde 13.75 ile dünyanın zirvesine çıktı. Bankalarda enflasyon muhasebesi uygulamasının 2025'te uygulanmayacak olması ve BIST-50 hisselerinde açığa satış yasağının 2025'te kaldırılması, Borsa İstanbul'da yükselişin devamına katkı sağlayacak. Analistler endeksin 10 binin üzerinde tutunması halinde, ilk hedefinin temmuz ayında görülen 11.250 seviyesi olduğu görüşünde. Borsa yönünü yukarı çevirirken, hızlanan yabancı girişi de dikkat çekti. Merkez Bankası verilerine göre 22-29 Kasım tarihleri arasında 280 milyon dolarlıkla haftalık bazda son 7 ayın en büyük yabancı girişi gerçekleşti.



CDS'TE GERİLEME DEVAM EDİYOR

Enflasyonla mücadele kapsamında bir süredir ekonomi yönetimi önemli adımlar atarken, bu adımlar meyvelerini vermeyi sürdürüyor. Türkiye 1 yıl içerisinde 3 kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu ikişer kez artırılan tek ülke olmayı başarırken, ödemeler dengesindeki iyileşme, döviz rezervlerinin rekor seviyelere çıkması ve ekonomi kurumlarının attığı normalleşme adımları piyasalarda olumlu karşılanıyor. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk pirimi (CDS) 249.8 ile Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Risk primindeki düşüş 2023 yılı Mayıs ayına göre, gelişmekte olan ülkelerde ortalama 49 baz puan iken Türkiye'de 456 baz puan oldu.

Merkez Bankası'nın net rezervleri 45,7 milyar dolara ulaştı (A Haber arşiv)



NET REZERVDE REKOR

Merkez Bankası'nın döviz rezervlerindeki toparlanma kasım ayının son haftasında hızlandı. 22-29 Kasım haftasında brüt rezerv 1.1 milyar dolar artarak 157.7 milyar dolara çıkarken, swap hariç net rezerv ise 4 milyar dolar artarak 45.7 milyar dolarla tarihi zirveye çıktı. Mayıs 2023'ten bu yana brüt rezervler 59.2 milyar dolar artarken, swap hariç net rezervlerdeki büyüme ise 106.2 milyar dolara ulaştı. Swap hariç net rezervler Mayıs 2023'te eksi 60.5 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. Ekonomi yönetiminin sonlandırmayı hedeflediği kur korumalı mevduatta da düşüş sürüyor. BDDK verilerine göre KKM'nin büyüklüğü 29 Kasım'da 1 trilyon 198 milyara geriledi. KKM hariç TL mevduatın 18 Ağustos 2023'te yüzde 31.92 olan toplam mevduattaki payı, 29 Kasım 2024'te yüzde 57.33'e çıktı. KKM'nin toplamdaki payı ise yüzde 26.2'den 6.59'a geriledi.