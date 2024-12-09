Aralık ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aralık ayına ilişkin olarak toplamda 5,6 milyar TL değerindeki yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını duyurdu. Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşlar için kapsamlı ve sürdürülebilir sosyal yardım programları oluşturduklarını vurguladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aralık ayına yönelik toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını bildirdi.
Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirtti.
Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarını vurgulayan Göktaş, "Bu doğrultuda aralık ayı için 3,1 milyar lira yaşlı aylığı, 2,5 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık." bilgisini verdi.