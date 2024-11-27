2025 yeniden değerleme oranları Resmi Gazete’de! Pasaport, ehliyet, trafik cezaları...

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE 43,93 OLARAK BELİRLENDİ

Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak belirlendiği kaydedildi.

VERGİ VE HARÇLAR DEĞİŞİYOR

Düzenlemede, bu konuda daha önce yayımlanmış tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu bildirildi. Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.

AHABER.COM.TR SİZLER İÇİN HESAPLADI

ahaber.com.tr olarak 2025 yılında ödenecek vergi ve harç ücretlerini sizler için düzenledik.

İşte o tablo...

2025 Vergi ve Harç Tablosu

Kalem 2024 Tutarı (TL) 2025 Tutarı (TL) 6 aylık pasaport 1.639 2.359 1 yıllık pasaport 2.379 3.424 2 yıllık pasaport 3.912 5.630 3 yıllık pasaport 5.558 7.999 3 yıl ve üzeri pasaport 7.833 11.274 A sınıfı ehliyet harcı 1.308 1.882 B sınıfı ehliyet harcı 3.945 5.678 Vakıf hizmet bedeli 230 331 Değerli kağıt bedeli 990 1.425 Cep telefonu IMEI kaydı 31.692 45.614 Yurt dışı çıkış harcı 500 720 Kırmızı ışıkta geçme 1.506 2.167 Hatalı park etme 691 994 Hız sınırı aşma (%10-30) 1.506 2.167 Hız sınırı aşma (%50 ve üzeri) 6.439 9.267 Alkollü araç kullanma (en düşük) 6.439 9.267 Cep telefonu ile konuşma 1.510 2.173 1-3 yaş arası araçlar (en düşük) 3.359 4.834