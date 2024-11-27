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2025 yeniden değerleme oranları Resmi Gazete'de! Pasaport, ehliyet, trafik cezaları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.11.2024 08:57 Güncelleme: 27.11.2024 09:02
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2025 yeniden değerleme oranları Resmi Gazete’de! Pasaport, ehliyet, trafik cezaları...

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanırken yeniden değerleme oranı 2024 için yüzde 43,93 olarak tespit edildi. ahaber.com.tr yeni değerleme oranına göre 2025 yılı pasaport, ehliyet, değerli kağıt, trafik cezalarını kalem kalem sizler için hesapladı. İşte o tablo...

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE 43,93 OLARAK BELİRLENDİ

Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak belirlendiği kaydedildi.

VERGİ VE HARÇLAR DEĞİŞİYOR

Düzenlemede, bu konuda daha önce yayımlanmış tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu bildirildi. Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.

AHABER.COM.TR SİZLER İÇİN HESAPLADI

ahaber.com.tr olarak 2025 yılında ödenecek vergi ve harç ücretlerini sizler için düzenledik.

İşte o tablo...

2025 Vergi ve Harç Tablosu

Kalem 2024 Tutarı (TL) 2025 Tutarı (TL)
6 aylık pasaport 1.639 2.359
1 yıllık pasaport 2.379 3.424
2 yıllık pasaport 3.912 5.630
3 yıllık pasaport 5.558 7.999
3 yıl ve üzeri pasaport 7.833 11.274
A sınıfı ehliyet harcı 1.308 1.882
B sınıfı ehliyet harcı 3.945 5.678
Vakıf hizmet bedeli 230 331
Değerli kağıt bedeli 990 1.425
Cep telefonu IMEI kaydı 31.692 45.614
Yurt dışı çıkış harcı 500 720
Kırmızı ışıkta geçme 1.506 2.167
Hatalı park etme 691 994
Hız sınırı aşma (%10-30) 1.506 2.167
Hız sınırı aşma (%50 ve üzeri) 6.439 9.267
Alkollü araç kullanma (en düşük) 6.439 9.267
Cep telefonu ile konuşma 1.510 2.173
1-3 yaş arası araçlar (en düşük) 3.359 4.834

Asgari ücrette takvim belli olduAsgari ücrette takvim belli oldu

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