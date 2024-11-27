2025 yeniden değerleme oranları Resmi Gazete'de! Pasaport, ehliyet, trafik cezaları...
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanırken yeniden değerleme oranı 2024 için yüzde 43,93 olarak tespit edildi. ahaber.com.tr yeni değerleme oranına göre 2025 yılı pasaport, ehliyet, değerli kağıt, trafik cezalarını kalem kalem sizler için hesapladı. İşte o tablo...
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE 43,93 OLARAK BELİRLENDİ
Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi.
Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak belirlendiği kaydedildi.
VERGİ VE HARÇLAR DEĞİŞİYOR
Düzenlemede, bu konuda daha önce yayımlanmış tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu bildirildi. Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.
AHABER.COM.TR SİZLER İÇİN HESAPLADI
ahaber.com.tr olarak 2025 yılında ödenecek vergi ve harç ücretlerini sizler için düzenledik.
İşte o tablo...
2025 Vergi ve Harç Tablosu
|Kalem
|2024 Tutarı (TL)
|2025 Tutarı (TL)
|6 aylık pasaport
|1.639
|2.359
|1 yıllık pasaport
|2.379
|3.424
|2 yıllık pasaport
|3.912
|5.630
|3 yıllık pasaport
|5.558
|7.999
|3 yıl ve üzeri pasaport
|7.833
|11.274
|A sınıfı ehliyet harcı
|1.308
|1.882
|B sınıfı ehliyet harcı
|3.945
|5.678
|Vakıf hizmet bedeli
|230
|331
|Değerli kağıt bedeli
|990
|1.425
|Cep telefonu IMEI kaydı
|31.692
|45.614
|Yurt dışı çıkış harcı
|500
|720
|Kırmızı ışıkta geçme
|1.506
|2.167
|Hatalı park etme
|691
|994
|Hız sınırı aşma (%10-30)
|1.506
|2.167
|Hız sınırı aşma (%50 ve üzeri)
|6.439
|9.267
|Alkollü araç kullanma (en düşük)
|6.439
|9.267
|Cep telefonu ile konuşma
|1.510
|2.173
|1-3 yaş arası araçlar (en düşük)
|3.359
|4.834