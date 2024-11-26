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Merkez Bankası Başkanı ve TBB üyeleriyle buluştu

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.11.2024 13:41
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Merkez Bankası Başkanı ve TBB üyeleriyle buluştu

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve Yönetim Kurulu üyeleriyle buluştu. TBB'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, 3 ayda bir yapılan mutat toplantının gündemini, küresel ve yurt içi ekonomik gelişmeler oluşturduğu açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

TBB'nin açıklamasına göre, TCMB'nin Ümraniye'deki yerleşkesinde gerçekleşen ve 3 ayda bir yapılan mutat toplantının gündemini, küresel ve yurt içi ekonomik gelişmeler oluşturdu.

Toplantıda, güncel makroekonomik veriler doğrultusunda bankacılık sektöründeki son durum ve geleceğe ilişkin beklentiler değerlendirildi. TCMB Başkanı Karahan ve TBB Yönetim Kurulu Başkanı Çakar, toplantının oldukça verimli geçtiğini belirterek, Merkez Bankası ve bankacılık sektörünün eş güdümlü çalışmalarından memnuniyetlerini ifade etti.

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