Borsada açığa satış yasağı kalkıyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı hisse senedi piyasasındaki açığa satış yasağının kaldırılması için teknik çalışma yürütüldüğünü ve yasağın yıl sonundan önce kaldırılabileceğini ifade etti.

SPK Başkanı Ömer Gönül katıldığı bir toplantıda, Reuters'ın açığa satış yasağının ne zaman kaldırılacağı sorusu üzerine, "Yakında. Çalışıyoruz, olgunlaştıralım, endekslerle ilgili çalışmalarımız da var. Onları bitirdikten sonra" cevabını verdi.

Gönül, "Açığa satış işlem yasağının kaldırılması gelecek yıla kalır mı?" sorusu üzerine, "İnşallah kalmaz, teknik altyapısını tamamlayalım. Ondan sonra bırakacağız." dedi.

Açığa satış yasağı, 6 Şubat 2023'teki depremlerinin ardından getirilmişti.