400 bin kişinin borcu siliniyor! Hükümetten GSS düzenlemesi

Yeni yıla doğru geri sayım devam ederken, ödeme gücü olmayan vatandaşların Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu ile ilgili yeni bir adım atılması gündeme geldi. Yaklaşık 100 milyar TL'yi aşan ve 2025 yılı asgari ücreti zammı ve oluşacak gecikme faizi ile birlikte daha da artacak olan GSS borçları ile ilgili formül bulundu.

400 BİN KİŞİNİN BORCU SİLİNECEK

Gelecek hafta TBMM'ye sunulacak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'yla ilişkili yasa teklifinde 2014 yılı borçları için af düzenlemesi hayata geçirilecek. Bu kapsamda 400 bin ödeme gücü bulunmayan vatandaşın 250 milyon TL'yi aşan borcu silinecek.

GSS borçlarıyla ilgili düzenlemenin yılbaşından önce çıkarılması bekleniyor (A Haber arşiv)

10 YILLIK BORÇ ERTELENECEK

Sabah'tan Önder YIlmaz'ın haberine gçre aralık ayından çıkarılması beklenen Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle de geçim sıkıntısındaki milyonlarca vatandaşın 2015 yılından bugüne kadar olan milyarlarca TL'lik borçları ise bir yıl daha ertelenecek. Kulislere yansıyan bilgi, borç düğümünü çözecek kararnamenin aralık ayı içinde yayınlanacağı yönünde.

HEM YASA HEM KARARNAME ÇIKARILACAK

Hükümet ödeme gücü bulunmayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için geriye dönük GSS borçları için ya silme ya da erteleme yöntemlerini hayata geçirdi. 2012 yılı borçları 2022 yılında, 2013 yılı borçları ise 2023 yılında çıkarılan af düzenlemeleriyle silindi. Geriye dönük 10 yıllık borçlar için de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle "erteleme" yoluna gidildi.

Düzenleme kapsamında yaklaşık 400 bin kişinin GSS borcu silinecek (A Haber arşiv)

GSS NEDİR?

GSS; kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı ifade ediyor. Genel sağlık sigortası kişilerin ekonomik gücü ve isteğine bakılmaksızın, ortaya çıkacak hastalık riskine karşı 85 milyonluk Türkiye'nin tamamını kapsıyor. GSS zorunlu olup, bu hak ve yükümlülüklerden vazgeçilmesi mümkün değil.

KİMLERİ KAPSIYOR?

GSS kapsamında sigortalı sayılan 33 grup özetle şöyle: Bir işverenin emrinden çalışan 4/a'lılar, BağKur'lu 4/b'liler, kamu idarelerinde çalışan 4/c'liler. İsteğe bağlı sigortalı olanlar. Aylık geliri asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar, 18 yaşını doldurmamış çocuklar. 65 yaş aylığı alanlar. Şeref aylığı alanlar. Geçici köy korucuları emeklileri. Dünya, olimpiyat ve Avrupa şampiyonluğu kazanmış sporcular. İşsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan kişiler. Türkiye'de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler. Avukatlık stajı yapmakta olanlar. Hakkında koruyucu tedbir kararı verilen kadınlar. 18 yaşından küçük engelli ve engelli yakını aylığı alanlar. Er, erbaşlar.