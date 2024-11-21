Aile Destek Programı son kez mi yatacak, uzatıldı mı? 2024 Aralık Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemeler yıl sonuna yaklaşırken vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen bu destek, farklı gelir gruplarına göre 850 TL ile 1250 TL arasında değişiyor. Peki, ödemeler ne zaman sona erecek ve 2025 yılında devam edecek mi? İşte tüm detaylar...

Aile Destek Ödemeleri Yıl Sonuna Kadar Uzatıldı

Hatırlanacağı üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aile Destek Programı'nın yıl sonuna kadar uzatıldığını açıklamış ve 2024 yılı boyunca ödemelerin süreceğini belirtmişti. Erdoğan, "Sosyal devlet anlayışımızın gereği olarak bu desteği 2024 yılının sonuna kadar devam ettiriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

A Haber foto arşiv

Aralık Ayı Ödemeleri Ne Zaman Yapılacak?

Aile Destek Ödemeleri'nin Aralık ayı takvimi de merak konusu. Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmeye göre bu ödemelerin 15 Aralık'a kadar hak sahiplerinin hesaplarına aktarılması bekleniyor.

Ödemeler 2025'te Devam Edecek Mi?

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları doğrultusunda program 2024 yılı sonuna kadar sürecek. Ancak 2025 yılı için şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmış değil.

A Haber foto arşiv

Ödeme Tutarları Ne Kadar?

Program kapsamında belirlenen destek miktarları, hane gelirine göre şu şekilde değişiyor:

Geliri 450 TL ve altı olan hanelere: 1.250 TL

Geliri 450 TL ile 911,15 TL arasında olan hanelere: 1.100 TL

Geliri 911,15 TL ile 1.372,30 TL arasında olan hanelere: 950 TL

Geliri 1.372,30 TL ile 2.835,60 TL arasında olan hanelere: 850 TL

A Haber foto arşiv

Destek Başvuruları Nasıl Değerlendiriliyor?

Aile Destek Programı başvuruları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından değerlendiriliyor. Hane halkının sosyoekonomik durumu ve gelir düzeyi, destek miktarını belirlemede temel kriterler arasında yer alıyor.