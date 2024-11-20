Türkiye’nin en büyük şantiye alanı İndere’de konutlar yükseliyor! Devlet millet ele ele

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2024 yılı sonunda deprem bölgesinde teslim edilen konut ve iş yeri sayısını 201 binin üzerine çıkarmayı hedefliyor.

İndere bölgesindeki kalıcı konutların inşası için çalışmalar sürüyor (A Haber Arşiv)

Bu doğrultuda deprem bölgesindeki köylerde ve şehirlerde 1900'den fazla şantiyede, 160 binden fazla personel 7/24 esasıyla çalışıp, depremzedeleri bir an önce sıcak yuvalarına kavuşturmak istiyor. 2025 yılı sonuna gelindiğinde ise 11 ilde 450 binin üzerinde konut ve iş yerinin teslim edilmesi hedefleniyor.

İndere bölgesindeki kalıcı konutların inşası için çalışmalar sürüyor (A Haber Arşiv)

İNDERE'DE 6 BİN KONUT TAMAMLANDI

Depremde şehir merkeziyle birlikte ağır yıkıma uğrayan Adıyaman'da yeni yaşam alanları kuruluyor. Adıyaman kent merkezinin kuzeyindeki İndere bölgesi konut sayısı ve alan büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük şantiyesi oldu.

İndere bölgesindeki kalıcı konutların inşası için çalışmalar sürüyor (A Haber Arşiv)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Emlak Konut, bölgede 16 bin 467 konut ve iş yeri yapacak. Konutlar, yatay mimariye uygun şekilde projelendirildi.

İndere bölgesindeki kalıcı konutların inşası için çalışmalar sürüyor (A Haber Arşiv)

İndere'de yaklaşık 9 bin işçi, 7/24 esasıyla çalışmalarını sürdürüyor. Şimdiye kadar 6 binin üzerinde konut tamamlandı. Hak sahipleri belirlendi. 9 binden fazla konutun inşası ise sürüyor.

Yaklaşık 70 bin kişinin yaşayacağı bölgede 6 okul, aile sağlığı merkezleri ve ticari alanlar da yer alacak.

İndere bölgesindeki kalıcı konutların inşası için çalışmalar sürüyor (A Haber Arşiv)



ADIYAMAN'DA YIL SONUNA KADAR 30 BİNDEN FAZLA KONUT/İŞ YERİ TESLİM EDİLECEK

Göreve geldiği 2 Temmuz'dan itibaren deprem bölgesine ağırlık veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da geçtiğimiz günlerde Adıyaman genelinde ise bugüne kadar 17 bin 713 konut/ iş yeri teslim edildiğini açıklamıştı.

İndere bölgesindeki kalıcı konutların inşası için çalışmalar sürüyor (A Haber Arşiv)

Kurum yıl sonunda bu sayının 30 bini geçeceğini ifade ederken 2025 yılı sonunda kentte 39 bin 814 konut ve 2 bin 322 iş yerinin teslim edileceğini duyurmuştu.

İndere bölgesindeki kalıcı konutların inşası için çalışmalar sürüyor (A Haber Arşiv)

İndere bölgesindeki kalıcı konutların inşası için çalışmalar sürüyor (A Haber Arşiv)