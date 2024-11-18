Bakan Bayraktar duyurdu! Enerjide hedef 46 milyar dolar tasarruf

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

Bayraktar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

2024 yılında; Şırnak, Hakkâri, Van başta olmak üzere toplam 84 sondaj tamamlanmış olup bu rakamı yıl sonunda 103'e çıkaracağız. Bu sayede 66 milyon varillik yeni rezerv keşfettik. 2025 yılında ise 143 arama sondajı yapmayı hedefliyoruz.

Yaptığımız altyapı yatırımlarıyla yıllık 80 milyar metreküp doğal gaz arzı sağlayabilecek durumdayız.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali tümüyle devreye alındığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak ve yıllık 7 milyar metreküp doğal gaz ithalatı ile 35 milyon ton karbon salımını önleyecektir.

2030 yılına kadar 20 milyar doların üzerinde enerji verimliliği yatırımı gerçekleştireceğiz. Bu yatırımlar sayesinde önümüzdeki 15 yılda 46 milyar dolar değerinde enerji tasarrufu sağlayacağız.

Yenilenebilir enerjide izin süreçlerini 24 ayın altına düşürecek bir model üzerinde çalışıyoruz.