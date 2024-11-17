Elektrik faturalarında yeni dönem! 1 Ocak’ta başlıyor | Çok tüketene sübvansiyon yok

Elektriği fazla tüketenlerin faturayı maliyetine göre ödeyeceği dönemle ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre EPDK'nın kararına göre yıllık tüketimi 5 bin kilovatsaati (kWh) aşan konut ve ticarethane aboneleri; 1 Ocak 2025'ten itibaren sübvansiyonlu elektrik hakkından yararlanamayacak.

5 BİN KİLOVATSAAT ÜSTÜNE SÜBVANSİYON YOK

Karara göre, mesken tüketici grubu kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ile birlikte mesken olarak kullanılan müstakil binalar, apartmanlar ve apartmanlar içindeki bağımsız bölümler, konut kooperatifleri ve konut siteleri ile bu yerlerin ayrı sayaç ile ölçümleri yapılan kalorifer, asansör, hidrofor, merdiven otomatiği, kapıcı dairesi ve benzeri ortak kullanım yerlerine yönelik sübvansiyon desteği sınırı yıllık 5 bin kilovatsaat olarak belirlendi. 5 binin üzerinde tüketimi olanlar ise devlet sübvansiyonundan yararlanamayacak.

ABONELERİN YÜZDE 3'Ü ETKİLENECEK

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre Türkiye'de yaklaşık olarak 40 milyon elektrik abonesi bulunuyor. Düzenlemeden bu abonelerin yüzde 3'ünün yani yaklaşık 1,2 milyon abonenin etkilenmesi bekleniyor. Camiler, cemevleri, ibadethaneler, dernekler, AFAD geçici barınma merkezleri şehit aileleri ve muharip/malul gaziler düzenlemenin dışında tutulacak.

Yıllık tüketimi 5 bin kWh'yi geçen elektrik abonelerine sübvansiyon uygulanmayacak (A HABER ARŞİV)

Tarımsal faaliyetler grubunda son kaynak limiti de değiştirilmedi. Tarımsal faaliyetteki herhangi bir tüketici bu düzenlemeden etkilenmeyecek. Sanayi tüketicileri ve Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile diğer abone grubunda bulunan tüketiciler için ise yıllık sübvansiyon limiti 15 bin kWh olarak belirlendi.

TAKVİM YILI ESAS OLACAK

Uygulamada bir önceki takvim yılı esas olacak. Bir önceki takvim yılında veya içinde bulunduğu takvim yılında toplam tüketimi 5 bin kWh'i geçen kapsama girecek. Bir önceki takvim yılında 1.047x12=12.564 TL'yi veya içinde bulunduğu mesela Mayıs ayında (Ocaktan Mayısa kadar 12.564 TL'yi geçen) kapsama girecek.

SANAYİDE YÜZDE 11'LİK ARTIŞA DENK GELECEK

Sanayi Tüketicileri ve Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer (Kamu/ Özel/Diğer) abone grubunda bulunan tüketiciler için limit yıllık 15.000 kilovatsaat olarak belirlendi. Bu limite göre sanayi abone grubunda yaklaşık 20 bin; Kamu/ Özel/Diğer grubunda yaklaşık 565 bin yeni tüketicinin limit üstünde kalacağı öngörülüyor.

Eski ve yeni duruma göre limit altı tüketiciler herhangi bir artış ile karşılaşmayacak. Limit üstü tüketicilerin mevcut veriler dikkate alındığında sanayide azami yüzde 11'lik bir fatura artışı ile karşılaşabilecekleri tahmin ediliyor

1 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Öte yandan, aynı tebliğde yer alan Kurulca Belirlenen Katsayı'nın (KBK) 1 Ocak 2025'ten itibaren 1.0938 olarak uygulanmasına devam edilmesine karar verildi. Söz konusu karar, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.