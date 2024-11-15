Asgari ücret zammında 4 farklı senaryo! 2025’te ne kadar olacak?

Asgari ücrette zam pazarlığı için geri sayım sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayı içerisinde toplanması beklenirken, yapılacak zam oranıyla ilgili de farklı senaryolar gündemde... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Aralık ayında, 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için yine komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

4 FARKLI SENARYO VAR

Asgari ücrete yapılacak olası zam oranı ile ilgili 4 farklı senaryo üzerinde çalışma yürütüldüğü kulislere yansırken, asgari ücrette net tutarın 24 bin 58 lira ile 24 bin 823 lira arasında olacağı düşünülüyor.

TAHMİNLER BELLİ OLDU

Merkez Bankası ve Orta Vadeli Program'daki enflasyon tahminlerine göre asgari ücrete yapılacak zam oranları da netlik kazandı. Buna göre OVP'deki yüzde 41,5'luk hedefe göre zam yapılırsa net asgari ücret 24 bin 58 lira olacak. Merkez Bankası tahminindeki alt sınıra göre ise yüzde 42 zam oranı öngörülüyor. Zam bu doğrultuda yapılırsa, net asgari ücret 24 bin 143 TL olacak. Merkez Bankası'ndaki yüzde 44 tahminine göre ise asgari ücret 24 bin 483 liraya yükselecek. Merkez Bankası'nın üst sınırına göre zam yapılması durumunda ise asgari ücret yüzde 46 oranında artarak 24 bin 823 lira olacak.