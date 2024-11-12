Yeni evleneceklere 166 bin TL’lik çeyiz desteği! Miktar yeniden hesaplandı: %43.93 oranla...

Çeyiz hesabında birikim yapan ve evlilik hazırlığında olan çiftlere müjde! Ocak 2025 itibarıyla çeyiz hesabında yapılan devlet desteği, yeniden değerleme oranına göre artış gösterecek. Yüzde 43.93 olarak açıklanan yeniden değerleme oranı ile birlikte, devlet katkısı üst limiti 57 bin 915 TL'den 83 bin 357 TL'ye çıkacak. Bu değişiklik, düzenli ödeme tutarları ve maksimum katkı limitini de etkileyerek, çeyiz hesabında biriktirenler için cazip bir avantaj sağlayacak.

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Devlet Katkısı Limiti 83 Bin TL'ye Yükselecek

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, evlenmek için birikim yapan çiftler, çeyiz hesabında elde ettikleri devlet desteğini iki katına çıkarabilecek. Bankada açtıkları çeyiz hesaplarında 3-5 yıl boyunca düzenli birikim yapan ve 27 yaşından önce ilk evliliklerini gerçekleştiren çiftler, devlet tarafından sağlanan nakdi katkıdan yararlanabilecek. Çeyiz hesabı kapsamında verilen bu destek, Ocak ayında yeniden değerleme oranına göre güncelleniyor. Açıklanan yüzde 43.93'lük oran doğrultusunda, 2025 yılı için devlet katkısı üst limiti 83 bin 357 TL olarak belirlendi.

Düzenli Ödemelerde Yeni Alt ve Üst Sınırlar

Her yıl Ocak ayında güncellenen düzenli ödeme alt ve üst sınırları, bu yıl da artış gösterecek. Aylık düzenli ödeme yapanlar için alt sınır 999,11 TL'den bin 438 TL'ye, üst sınır ise 9 bin 991 TL'den 14 bin 380 TL'ye yükselecek. 3 aylık ödeme tercih edenler içinse alt sınır 2 bin 997 TL'den 4 bin 314 TL'ye, üst sınır ise 29 bin 973 TL'den 43 bin 141 TL'ye çıkacak. Bu değişiklik, daha yüksek birikimler yapmayı mümkün kılarak devlet katkısının en üst sınırına ulaşmayı kolaylaştırıyor.

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Birikim Süresine Göre Devlet Katkı Oranları

Çeyiz hesabındaki devlet katkısı oranları, birikim süresine göre belirleniyor. 36-47 ay düzenli ödeme yapanlar, birikim tutarlarının yüzde 20'sini devlet katkısı olarak alabiliyor. 48-59 ay arasında birikim yapanlar için bu oran yüzde 22'ye, 60 ay ve üzeri birikim yapanlar içinse yüzde 25'e çıkıyor. Ancak, devlet katkısının üst sınırları da bulunuyor ve bu limitler de Ocak ayı itibarıyla artacak. Örneğin, 36-47 ay birikim yapanlar için katkı üst limiti 41 bin 827 TL'den 60 bin 202 TL'ye, 48-59 ay birikim yapanlar için 48 bin 262 TL'den 69 bin 464 TL'ye, 60 ay ve üzeri birikim yapanlar için ise 57 bin 915 TL'den 83 bin 357 TL'ye yükselecek.

Çeyiz Hesabına Kimler Başvurabilir?

Çeyiz hesabına başvurmak isteyenler için bazı şartlar bulunuyor. Hesabın, 24 yaşını doldurmadan önce açılması gerekiyor. 18 yaşından küçük olanlar adına da veli veya vasileri aracılığıyla çeyiz hesabı açılabiliyor. Hesaptan bir dönem içinde en fazla iki kez çekim yapılabilirken, hesapta kalan bakiyenin asgari ödeme tutarının altında olmaması gerekiyor. Düzenli ödemelerini en az 36 ay boyunca aksatmadan tamamlayan katılımcılar, 27 yaşını doldurmadan ilk evliliklerini gerçekleştirdiklerinde devlet katkısını almaya hak kazanıyor.

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Destek Almak İçin Gerekli Belgeler ve Başvuru Süreci

Devlet katkısından yararlanmak isteyen çiftlerin, evlilik tarihinden itibaren 6 ay içinde aile cüzdanları ve ilk evliliklerini yaptıklarını gösteren nüfus müdürlüğünden alınmış bir belge ile birlikte banka şubelerine başvuru yapmaları gerekiyor. Destek miktarı, evlilik tarihindeki birikim esas alınarak hesaplanıyor.

Çeyiz Hesabıyla Çiftler Birikimlerini Katlayabilir

Çeyiz hesabında birikim yapan çiftler ayrı ayrı hesap açarak devlet katkısından iki kat faydalanabilir ve toplamda 166 bin 714 TL destek alabilirler. Beş yıl boyunca düzenli ödeme yapan ve 333 bin 428 TL birikim sağlayanlar ise 83 bin 357 TL devlet katkısını elde edebilirler. Bu uygulama, evlilik öncesinde mali destek arayan çiftler için önemli bir fırsat sunuyor.

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Devlet Katkısı Nasıl Değişecek?

36-47 ay:

Devlet Katkısı Oranı: %20

2024 Azami Katkı: 41.827,60 TL

2025 Azami Katkı: 60.202,46 TL

48-59 ay:

Devlet Katkısı Oranı: %22

2024 Azami Katkı: 48.262,60 TL

2025 Azami Katkı: 69.464,36 TL

60 ay ve üzeri:

Devlet Katkısı Oranı: %25

2024 Azami Katkı: 57.915,15 TL

2025 Azami Katkı: 83.357,28 TL

Ne Kadar Yatırılacak? (TL)

Aylık Ödemede Alt Sınır:

Mevcut: 999,11 TL

Yeni: 1.438,02 TL

Aylık Ödemede Üst Sınır:

Mevcut: 9.991,25 TL

Yeni: 14.380,41 TL

3 Aylık Ödemede Alt Sınır:

Mevcut: 2.997,37 TL

Yeni: 4.314,11 TL

3 Aylık Ödemede Üst Sınır:

Mevcut: 29.973,89 TL

Yeni: 43.141,42 TL

En Yüksek Ödeme (1 defada):

Mevcut: 149.869,09 TL

Yeni: 215.706,58 TL