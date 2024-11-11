Kasım ayı Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak? Aile Destek Programı son ödeme hangi ayda?

Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemelerin 2024 yılı sonuna kadar devam edeceği duyurulmuştu. Kasım ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağı ise hak sahipleri tarafından merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen bu ödemelerin son tarihi de gündeme geldi. Peki kasım ayında aile destek ödemesi ne zaman yatacak, ödemeler sona erdi mi?

Aile Destek Ödemesi Kasım Ayı Ne Zaman Yatacak?

Aile Destek Programı kapsamında yapılacak olan kasım ayı ödemeleri için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz aylarda olduğu gibi ödemelerin genellikle ay ortasında hesaplara aktarılması bekleniyor. Konuyla ilgili bir açıklama geldiğinde gelişmeler haberimizde yer alacaktır.

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Aile Destek Ödemesi Tutarı Ne Kadar?

Aile Destek Paketi kapsamında yapılan ödemeler, hanelere belirli aralıklarla ve 12 ay süresince yapılmaktadır. Bu ödemelerin tutarı ise 850 TL ile 1.250 TL arasında değişmektedir. Ödemeler, her ay belirlenen tarihlerde düzenli olarak hesaplara aktarılmaktadır.

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E-Devlet Üzerinden Aile Destek Ödemesi Sorgulama

Aile Destek Ödemesi'nin hesaplara yatırılıp yatırılmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden sorgulama yapabiliyor. Bunun için, e-Devlet sistemine giriş yaparak "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" ve "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C. kimlik numarası ile giriş yapmak yeterli.

Yaşlı ve Engelli Maaşı Kasım Ödemesi Başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kasım ayı yaşlı ve engelli aylıklarının ödemeye başlandığını duyurdu. Bakan Göktaş, Kasım ayı için toplamda 5,6 milyar TL'lik ödeme yapılacağını ve yaklaşık 3,1 milyar TL'sinin yaşlı aylığı, yaklaşık 2,5 milyar TL'sinin ise engelli aylığı olarak hesaplara aktarılacağını belirtti. Bugün itibarıyla, ödemeler hesaplara yatırılmaya başlanmış bulunuyor.