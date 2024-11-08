Merkez Bankası’ndan yılın son enflasyon raporu! Tahminler değişti | İşte 2024-2026 arası enflasyon beklentisi

2024'ün 4. Enflasyon Raporu ile ilgili TCMB Başkanı Fatih Karahan İdare Merkezi'nde kameralar karşısına geçerek, bilgilendirme toplantısı düzenledi.

İŞTE KARAHAN'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR

İç talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini değerlendiriyoruz. Bu yavaşlamanın da etkisiyle cari işlemler açığında düşüş sürüyor.

Enflasyonun eğilimi öngördüğümüzden yavaş olsa da iyileşiyor. Para politikasındaki sıkı duruşumuzu, dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde sürdüreceğiz.

Enerji dışı emtia fiyatlarında son dönemde genele yayılan artışlar görülürken, jeopolitik gelişmeler özellikle enerji fiyatlarındaki oynaklığı artırdı.

Merkez Bankası 2024'ün 4. Enflasyon Raporu

"TALEP KOŞULLARI ENFLASYONU DÜŞÜRECEK SEVİYEYE YAKLAŞTI"

Çıktı açığının üçüncü çeyrekteki gerilemesini yılın son çeyreğinde de sürdürdüğünü değerlendiriyoruz. Talep koşullarındaki gerilemeyle fiyat artışının genele yayılımı zayıflıyor.

Tüketici enflasyonu ekim ayında yüzde 48,6 oranına gerileyerek, mayıs ayındaki tepe noktasına kıyasla önemli miktarda düştü.

"ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİNDEKİ İYİLEŞME DEVAM EDİYOR"

Enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlama sürüyor. İzlediğimiz göstergeler, ekim ayında bu görünümün devam ettiğine işaret ediyor.

Ana eğilimdeki iyileşme temel mallar öncülüğünde devam ederken hizmet enflasyonundaki iyileşme öngörülerimizden daha yavaş gerçekleşiyor.

Hizmet fiyatları dinamiklerine kira ve kira dışı şeklinde bakmanın daha sağlıklı olduğunu değerlendiriyoruz.

Kira dışındaki hizmetlerde fiyat artışları kademeli olarak güç kaybediyor. Kiraya ilişkin öncü göstergeler ise, son çeyrekte aylık kira enflasyonunun yavaşlayacağına işaret ediyor.

"SANAYİDE FİRMALARIN FİYATLAMA DAVRANIŞLARI İYİLEŞİYOR"

Sanayi tarafında, firmaların fiyatlama davranışlarında net bir iyileşme gözlüyoruz.

Manşet enflasyondaki düşüşle birlikte, tüm sektörlerin beklentileri kademeli bir biçimde geriliyor. Sıkı para politikası duruşumuzla, beklentilerin dezenflasyon sürecine katkı verecek şekilde oluşmasını sağlamakta kararlıyız.

Merkez Bankası 2024'ün 4. Enflasyon Raporu

"SIKI PARASAL DURUŞ KORUNMAKTADIR"

Sıkı parasal duruşu makroihtiyati adımlarla destekliyoruz. Parasal aktarımın etkinliğini artırmak amacıyla, makroihtiyati politikaları uygulamaya devam ediyoruz.

Likidite koşullarını, muhtemel gelişmeleri göz önünde bulundurarak yakından izliyoruz. Araç setimizi etkili bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz.

Para politikası duruşumuz ve makroihtiyati çerçevemiz, mevduat faizlerinin, Türk lirasına geçişi sürdürecek ve tasarrufları artıracak seviyelerde kalmasını sağlayacak.

Aldığımız makroihtiyati önlemler ve sıkı para politikası duruşumuz ile tüketici kredilerinde büyüme zayıflayarak daha ılımlı bir patikada hareket ediyor.

Kararlılıkla sürdürdüğümüz sıkı parasal duruşumuz ve KKM bakiyesinin azaltılmasına yönelik uygulamaların etkisiyle Türk lirası varlıklara olan ilginin ve güvenin arttığını görüyoruz.

Sıkı para politikası duruşumuzla birlikte yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin Türk lirasına olan güveninin artması rezervlerimize olumlu yansımaya devam ediyor.

Orta vadeli tahminler oluşturulurken, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir iyileşme sağlanana kadar, para politikasındaki sıkı duruşun sürdürüleceği ve ekonomi politikalarındaki eşgüdümün de artarak devam edeceği bir görünümü esas aldık.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 44

Enflasyon tahminlerimizde güncelleme yaptık. Enflasyonun, 2024 yıl sonunda yüzde 44'e gerileyeceğini öngörüyoruz. 2025 ve 2026 yıllarında enflasyonun sırasıyla yüzde 21 ve yüzde 12 seviyesine gerileyeceğini tahmin ediyoruz.

Güncellemelerimizde para politikasının görece etki alanı dışında kalan gıda fiyatları yanında beklentilerdeki gerilemenin öngörülerimizden yavaş gerçekleşmesi, başlangıç koşulları ve enflasyonun ana eğilimi ön plana çıkıyor.

Para politikasındaki kararlı duruşumuz, yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerindeki düzelme vasıtasıyla aylık enflasyonun ana eğilimini düşürmeye devam edecektir.

Merkez Bankası 2024'ün 4. Enflasyon Raporu

"İNDİRİM DÖNGÜSÜ BAŞLASA DA SIKI DURUŞ KORUNACAK"

Karahan, rapor sunumu sonrası gelen soruları cevaplıyor:

Enflasyonda üst bant olan 42'ye yıl sonunda gelmeyi düşünüyorduk, en kötü ihtimalle, mevcut durumda baktığımızda buraya Ocak ayında ulaşacağız, ama bizim hedefimiz orta nokta, 38'e de Mart ayında ulaşacağımızı değerlendiriyoruz

Enflasyonun ana eğilimindeki düşüşe bağlı olarak indirim döngüsü başladığında bile sıkı duruşumuzu koruyacağımızı ifade etmek istiyorum. Üst banttan fonlama nasıl bir faiz artışı değilse, alt banttan fonlama da kesinlikle faiz indirimi olarak algılanmamalı, para politikasının temel aracı haftalık repo faiz oranıdır

TCMB BAŞKANI KARAHAN'DAN ASGARİ ÜCRET HAKKINDA AÇIKLAMA

Asgari ücret hakkında şöyle olmalıdır diye bir değerlendirme yapmamız doğru değil. Bizim normatif bir değerlendirme yapmamız söz konusu değil, biz karar verici değiliz. Kurulun tarafı olmadığımız gibi resmi veya gayri resmi herhangi bir tavsiyede bulunmuyoruz.