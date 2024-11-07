7 Kasım Kapalıçarşı canlı altın fiyatları: Tam, yarım, çeyrek altın bugün kaç para?
Kapalı Çarşı'da altın fiyatları düşüş eğiliminde seyrediyor. Trump’ın seçimi kazanmasıyla birlikte altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor, araştırılıyor. Peki, Kapalıçarşı canlı altın fiyatları kaç para? İşte tam, yarım, çeyrek altın fiyatları…
Gram altın fiyatı %0,14 düşüşle alışta 3004 TL ve satışta 3047 TL olarak işlem görürken, çeyrek altın fiyatı da aynı oranda bir düşüşle 4923 TL alış ve 4973 TL satış seviyelerinde. Son verilere göre, tam altın %0,15 oranında düşüşle alışta 19.630 TL, satışta ise 19.809 TL seviyelerinde işlem görüyor. Altın piyasasında yaşanan bu düşüş, yatırımcılar arasında ilgi uyandırıyor.
Fed Faiz Kararına Odaklanıldı
Trump'ın zaferi ve doların yükselişiyle birlikte gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Bankanın politika faizini 25 baz puan indirmesi bekleniyor. Uzmanlar, piyasaların Trump'ın korumacı politikalarına ve güçlü dolar stratejisine tepki verdiğini belirterek altın fiyatlarındaki volatilitenin sürebileceğine dikkat çekiyor. Yatırımcılar, Fed'in açıklayacağı faiz kararının altın fiyatları üzerinde belirleyici bir etki yaratabileceğini düşünüyor.
22 Ayar Bilezik ve Gümüşteki Son Durum
Yatırımcıların gözde tercihlerinden biri olan 22 ayar bilezik, 2901,57 TL satış fiyatıyla güncellendi ve %0,14 düşüş yaşadı. Gümüş fiyatları da %0,53 oranında gerileyerek 34,93 TL'den alıcı buluyor.
Kapalı Çarşı Altın Fiyatları
Gram Altın
Alış: 3004.54 TL
Satış: 3047.26 TL
Çeyrek Altın
Alış: 4923.00 TL
Satış: 4973.00 TL
Yarım Altın
Alış: 9814.00 TL
Satış: 9939.00 TL
Tam Altın
Alış: 19630.00 TL
Satış: 19809.00 TL
Gremse Altın
Alış: 48767.00 TL
Satış: 49420.00 TL
Has Altın
Alış: 3019.64 TL
Satış: 3038.15 TL
Çeyrek Altın Eski
Alış: 4847.00 TL
Satış: 4912.00 TL
Yarım Altın Eski
Alış: 9738.00 TL
Satış: 9869.00 TL
Tam Altın Eski
Alış: 19507.00 TL
Satış: 19707.00 TL
22 Ayar Bilezik
Alış: 2745.87 TL
Satış: 2901.24 TL
Gremse Altın Eski
Alış: 48616.00 TL
Satış: 49116.00 TL
Ata Altın
Alış: 20141.00 TL
Satış: 20330.00 TL
14 Ayar Altın
Alış: 1631.00 TL
Satış: 2474.80 TL
Gümüş
Alış: 33.531 TL
Satış: 35.032 TL