7 Kasım Kapalıçarşı canlı altın fiyatları: Tam, yarım, çeyrek altın bugün kaç para?

Gram altın fiyatı %0,14 düşüşle alışta 3004 TL ve satışta 3047 TL olarak işlem görürken, çeyrek altın fiyatı da aynı oranda bir düşüşle 4923 TL alış ve 4973 TL satış seviyelerinde. Son verilere göre, tam altın %0,15 oranında düşüşle alışta 19.630 TL, satışta ise 19.809 TL seviyelerinde işlem görüyor. Altın piyasasında yaşanan bu düşüş, yatırımcılar arasında ilgi uyandırıyor.

Kapalıçarşı Altın Fiyatları (A Haber Foto Arşiv)

Fed Faiz Kararına Odaklanıldı

Trump'ın zaferi ve doların yükselişiyle birlikte gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Bankanın politika faizini 25 baz puan indirmesi bekleniyor. Uzmanlar, piyasaların Trump'ın korumacı politikalarına ve güçlü dolar stratejisine tepki verdiğini belirterek altın fiyatlarındaki volatilitenin sürebileceğine dikkat çekiyor. Yatırımcılar, Fed'in açıklayacağı faiz kararının altın fiyatları üzerinde belirleyici bir etki yaratabileceğini düşünüyor.

Kapalıçarşı Altın Fiyatları (A Haber Foto Arşiv)

22 Ayar Bilezik ve Gümüşteki Son Durum

Yatırımcıların gözde tercihlerinden biri olan 22 ayar bilezik, 2901,57 TL satış fiyatıyla güncellendi ve %0,14 düşüş yaşadı. Gümüş fiyatları da %0,53 oranında gerileyerek 34,93 TL'den alıcı buluyor.

Kapalıçarşı Altın Fiyatları (A Haber Foto Arşiv)

Kapalı Çarşı Altın Fiyatları

Gram Altın

Alış: 3004.54 TL

Satış: 3047.26 TL

Çeyrek Altın

Alış: 4923.00 TL

Satış: 4973.00 TL

Yarım Altın

Alış: 9814.00 TL

Satış: 9939.00 TL

Kapalıçarşı Altın Fiyatları (A Haber Foto Arşiv)

Tam Altın

Alış: 19630.00 TL

Satış: 19809.00 TL

Gremse Altın

Alış: 48767.00 TL

Satış: 49420.00 TL

Has Altın

Alış: 3019.64 TL

Satış: 3038.15 TL

Kapalıçarşı Altın Fiyatları (A Haber Foto Arşiv)

Çeyrek Altın Eski

Alış: 4847.00 TL

Satış: 4912.00 TL

Yarım Altın Eski

Alış: 9738.00 TL

Satış: 9869.00 TL

Tam Altın Eski

Alış: 19507.00 TL

Satış: 19707.00 TL

Kapalıçarşı Altın Fiyatları (A Haber Foto Arşiv)

22 Ayar Bilezik

Alış: 2745.87 TL

Satış: 2901.24 TL

Gremse Altın Eski

Alış: 48616.00 TL

Satış: 49116.00 TL

Ata Altın

Alış: 20141.00 TL

Satış: 20330.00 TL

Kapalıçarşı Altın Fiyatları (A Haber Foto Arşiv)

14 Ayar Altın

Alış: 1631.00 TL

Satış: 2474.80 TL

Gümüş

Alış: 33.531 TL

Satış: 35.032 TL