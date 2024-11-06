110 TL günlük ödemeyle 20.000 TL 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi

Özel bankalar, Kasım ayı boyunca yeni müşterilere yönelik başlattıkları sıfır faizli kredi kampanyalarıyla adeta yarışıyor. Günlük 110 TL ödemeler ile 20.000 TL ihtiyaç kredileri 6 ay vadeler ile vatandaşlara sunuluyor. Kampanyalar sayesinde, nakit akışını rahatlatmak isteyenler, sıfır faizli bu seçeneklerden faydalanabiliyor.

6 Ay Vadeli Kredi Veren Bankalar

Kimler Yararlanabilir? Kampanya Şartları Nelerdir?

Bu kampanyalar genellikle yeni müşteri statüsünde olan kişiler için geçerli olup, özellikle belirli tutar ve vadelerle sınırlandırılıyor. Bankalar arasında farklılık göstermekle birlikte, vatandaşlar ihtiyaçlarına göre 6 ay vadeli 20 bin TL faizsiz kredi seçeneklerini değerlendirebiliyor. Özel bankaların sunduğu bu kampanyalar, Kasım ayı boyunca geçerli olacak ve sınırlı bir süre için finansal çözüm sunacak.

6 Ay Vadeli Kredi Veren Bankalar

6 Ay Vadeli 20.000 TL Kredi Veren Bankalar

CepteTeb

Aylık Taksit Tutarı: 3.333 TL

Faiz Oranı: %0,00

Toplam Ödeme Tutarı: 20.000 TL

6 Ay Vadeli Kredi Veren Bankalar

Akbank

Aylık Taksit Tutarı: 3.333 TL

Faiz Oranı: %0,00

Toplam Ödeme Tutarı: 20.000 TL

6 Ay Vadeli Kredi Veren Bankalar

Garanti BBVA

Aylık Taksit Tutarı: 3.333 TL

Faiz Oranı: %0,00

Toplam Ödeme Tutarı: 20.000 TL

6 Ay Vadeli Kredi Veren Bankalar

DenizBank

Aylık Taksit Tutarı: 3.333 TL

Faiz Oranı: %0,00

Toplam Ödeme Tutarı: 20.000 TL

6 Ay Vadeli Kredi Veren Bankalar

QNB

Aylık Taksit Tutarı: 3.333 TL

Faiz Oranı: %0,00

Toplam Ödeme Tutarı: 20.000 TL