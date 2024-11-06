110 TL günlük ödemeyle 20.000 TL 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi
Kasım ayında nakit ihtiyaçlarını faiz yükü olmadan karşılamak isteyen vatandaşlar için bankalardan özel bir destek geliyor. Yeni müşterilere sunulan faizsiz kredi kampanyaları sayesinde, acil nakit gereksinimlerini uygun vadelerle çözmek mümkün. Bankalar, müşterilerine sundukları 6 ay vadeli 20 bin TL ihtiyaç kredisi ve taksitli nakit avans seçenekleri ile dikkat çekiyor. Peki, Kasım ayı itibarıyla hangi bankalar faizsiz kredi imkanı sunuyor? İşte, özel bankaların başlattığı kampanyalar…
Özel bankalar, Kasım ayı boyunca yeni müşterilere yönelik başlattıkları sıfır faizli kredi kampanyalarıyla adeta yarışıyor. Günlük 110 TL ödemeler ile 20.000 TL ihtiyaç kredileri 6 ay vadeler ile vatandaşlara sunuluyor. Kampanyalar sayesinde, nakit akışını rahatlatmak isteyenler, sıfır faizli bu seçeneklerden faydalanabiliyor.
Kimler Yararlanabilir? Kampanya Şartları Nelerdir?
Bu kampanyalar genellikle yeni müşteri statüsünde olan kişiler için geçerli olup, özellikle belirli tutar ve vadelerle sınırlandırılıyor. Bankalar arasında farklılık göstermekle birlikte, vatandaşlar ihtiyaçlarına göre 6 ay vadeli 20 bin TL faizsiz kredi seçeneklerini değerlendirebiliyor. Özel bankaların sunduğu bu kampanyalar, Kasım ayı boyunca geçerli olacak ve sınırlı bir süre için finansal çözüm sunacak.
6 Ay Vadeli 20.000 TL Kredi Veren Bankalar
CepteTeb
Aylık Taksit Tutarı: 3.333 TL
Faiz Oranı: %0,00
Toplam Ödeme Tutarı: 20.000 TL
Akbank
Aylık Taksit Tutarı: 3.333 TL
Faiz Oranı: %0,00
Toplam Ödeme Tutarı: 20.000 TL
Garanti BBVA
Aylık Taksit Tutarı: 3.333 TL
Faiz Oranı: %0,00
Toplam Ödeme Tutarı: 20.000 TL
DenizBank
Aylık Taksit Tutarı: 3.333 TL
Faiz Oranı: %0,00
Toplam Ödeme Tutarı: 20.000 TL
QNB
Aylık Taksit Tutarı: 3.333 TL
Faiz Oranı: %0,00
Toplam Ödeme Tutarı: 20.000 TL