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110 TL günlük ödemeyle 20.000 TL 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.11.2024 16:02
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110 TL günlük ödemeyle 20.000 TL 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi

Kasım ayında nakit ihtiyaçlarını faiz yükü olmadan karşılamak isteyen vatandaşlar için bankalardan özel bir destek geliyor. Yeni müşterilere sunulan faizsiz kredi kampanyaları sayesinde, acil nakit gereksinimlerini uygun vadelerle çözmek mümkün. Bankalar, müşterilerine sundukları 6 ay vadeli 20 bin TL ihtiyaç kredisi ve taksitli nakit avans seçenekleri ile dikkat çekiyor. Peki, Kasım ayı itibarıyla hangi bankalar faizsiz kredi imkanı sunuyor? İşte, özel bankaların başlattığı kampanyalar…

Özel bankalar, Kasım ayı boyunca yeni müşterilere yönelik başlattıkları sıfır faizli kredi kampanyalarıyla adeta yarışıyor. Günlük 110 TL ödemeler ile 20.000 TL ihtiyaç kredileri 6 ay vadeler ile vatandaşlara sunuluyor. Kampanyalar sayesinde, nakit akışını rahatlatmak isteyenler, sıfır faizli bu seçeneklerden faydalanabiliyor.

6 Ay Vadeli Kredi Veren Bankalar6 Ay Vadeli Kredi Veren Bankalar

Kimler Yararlanabilir? Kampanya Şartları Nelerdir?

Bu kampanyalar genellikle yeni müşteri statüsünde olan kişiler için geçerli olup, özellikle belirli tutar ve vadelerle sınırlandırılıyor. Bankalar arasında farklılık göstermekle birlikte, vatandaşlar ihtiyaçlarına göre 6 ay vadeli 20 bin TL faizsiz kredi seçeneklerini değerlendirebiliyor. Özel bankaların sunduğu bu kampanyalar, Kasım ayı boyunca geçerli olacak ve sınırlı bir süre için finansal çözüm sunacak.

6 Ay Vadeli Kredi Veren Bankalar6 Ay Vadeli Kredi Veren Bankalar

6 Ay Vadeli 20.000 TL Kredi Veren Bankalar

CepteTeb

Aylık Taksit Tutarı: 3.333 TL

Faiz Oranı: %0,00

Toplam Ödeme Tutarı: 20.000 TL

6 Ay Vadeli Kredi Veren Bankalar6 Ay Vadeli Kredi Veren Bankalar

Akbank

Aylık Taksit Tutarı: 3.333 TL

Faiz Oranı: %0,00

Toplam Ödeme Tutarı: 20.000 TL

6 Ay Vadeli Kredi Veren Bankalar6 Ay Vadeli Kredi Veren Bankalar

Garanti BBVA

Aylık Taksit Tutarı: 3.333 TL

Faiz Oranı: %0,00

Toplam Ödeme Tutarı: 20.000 TL

6 Ay Vadeli Kredi Veren Bankalar6 Ay Vadeli Kredi Veren Bankalar

DenizBank

Aylık Taksit Tutarı: 3.333 TL

Faiz Oranı: %0,00

Toplam Ödeme Tutarı: 20.000 TL

6 Ay Vadeli Kredi Veren Bankalar6 Ay Vadeli Kredi Veren Bankalar

QNB

Aylık Taksit Tutarı: 3.333 TL

Faiz Oranı: %0,00

Toplam Ödeme Tutarı: 20.000 TL

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