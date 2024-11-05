Goldman Sachs’tan 2025 yılı altın fiyatlarına ilişkin tahmin: Ons fiyatı 3.000 doları aşabilir

Goldman Sachs, yakın zamanda yaptığı açıklamada altın fiyatlarının 2025 sonunda %8 artış göstereceğini ve ons fiyatının 3.000 doları geçebileceğini öngördü. Altının güvenli liman olarak tercih edilmesinin arkasındaki sebepler arasında merkez bankalarının taleplerinin artması, ABD'de faiz indirimi beklentileri ve küresel sorunlar yer alıyor.

2025 Yılı Altın Fiyat Tahminleri (A Haber Foto Arşiv)

Merkez Bankalarının Yoğun Altın Talebi

Goldman Sachs analistlerine göre, 2025 yılında merkez bankalarının altın talebinin artarak devam etmesi bekleniyor. Özellikle bazı ülkeler, döviz rezervlerini çeşitlendirme amacıyla ABD doları dışında bir varlık olarak altına yöneliyor. Bu durum, başta Rusya gibi ülkelerin artan jeopolitik risklere karşı rezervlerini güvenceye alma çabasıyla daha da güçleniyor. Goldman Sachs, merkez bankalarının 2025 boyunca her ay yaklaşık 30 ton altın alımı yapacağını tahmin ediyor.

ABD'de Faiz İndirimi Eğilimi

ABD'de enflasyon oranlarının hedef seviyelere yaklaşması ile birlikte faiz indirimi süreci başlatılmış durumda. Goldman Sachs analistlerine göre, faizlerin düşmesiyle yatırımcılar, altın gibi daha güvenli varlıklara yönelme eğiliminde olacak. Diğer yatırım araçlarına kıyasla, altın gibi güvenli limanlara olan talep artabilir ve bu da altının fiyatını yukarı çekebilir.

2025 Yılı Altın Fiyat Tahminleri (A Haber Foto Arşiv)

Jeopolitik Riskler ve Güvenli Liman İhtiyacı

Orta Doğu'daki çatışmalar ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi küresel sorunlar, yatırımcıların güvenli liman olarak altına olan talebini artırıyor. Küresel çapta yaşanan bu krizlerin uzun vadeli etkilerinin 2025 yılında da sürmesi beklenirken, bu talebin altın fiyatlarına pozitif katkı yapacağı düşünülüyor.

Altın Fiyatlarında 2025 Beklentisi

Goldman Sachs'ın tahminine göre, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesi ve merkez bankalarının talepleri doğrultusunda altının ons fiyatı 2025 yılı sonuna kadar %8 artış göstererek 3.000 doları aşabilir. Bu artış beklentisi, özellikle uzun vadeli yatırımcıların ilgisini çekiyor.

2025 Yılı Altın Fiyat Tahminleri (A Haber Foto Arşiv)

Güncel Altın Fiyatları

Günümüzde altın fiyatları aşağıdaki seviyelerde işlem görüyor:

Ons Altın: 2.734,95 USD

Gram Altın: 3.017,88 TL

Çeyrek Altın: 5.103,02 TL

Cumhuriyet Altını: 20.994,00 TL

Tam Altın: 20.349,66 TL