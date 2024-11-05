Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Işıkhan’dan açıklama

Milyonlarca çalışan, asgari ücrete yapılacak olan zam oranını merakla bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı bir canlı yayın programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

(Foto: AA)

ARALIK AYININ İLK HAFTASINI İŞARET ETTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete yapılacak zam oranına ilişkin yaptığı açıklamada, "Asgari ücret ülkemizde ve tüm dünyada en düşük ücreti belirleyen bir ücret niteliğinde. Tabi hem çalışanlarımızı doğrudan hem dolaylı olarak ailelerini etkileyen bir durumdur. İnşallah aralık ayının ilk haftasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını başlatacağız. Buradan gelen rakamı da inşallah aralık ayının sonunda kamuoyu ile paylaşma fırsatı olacak. 2025 yılından geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesinde bazı parametreler var. Bunlar arasında en önemli şey enflasyon oranı. Enflasyon gittikçe düşme eğilimine giriyor." dedi.

(Foto: AA)

"YAŞAM STANDARTLARINI İYİLEŞTİRECEK"

Bakan Işıkhan devamında, "Ekonomik büyüme, iş gücü piyasasının temel ihtiyaçları nelerdir? Nasıl bir iş gücüne ihtiyacımız var. Vatandaşlarımızın yaşam standardının nasıl yükseltilebileceği noktasında komisyon değerlendirmelerini yapacaklar bize rakamı iletecekler. İnşallah çalışanlarımızın alım gücünü korumayı ve artırmayı sağlayacak. Yaşam standartlarını iyileştirecek." ifadelerini kullandı.

"MAKSİMUM ÜCRET DÜZEYİNDE OLMASINI HEDEFLİYORUZ"

Işıkhan, hedeflerinin maksimum ücret düzeyinde olduğunu belirterek, "Ekonomimizin genel istikrarını bozmayacak şekilde paydaşlarımızın maksimum noktada anlaşabildikleri bir ücret düzeyinde olmasını hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

Emeklilik sistemine de değinen Işıkhan, "Orta Vadeli Plan çerçevesinde sosyal güvenlik sisteminde yapılacak düzenlemeler milletimizin refahını artırmaya yönelik olacaktır. AK Parti olarak sosyal güvenlik sisteminde ciddi anlamda reform çalışmalarını gerçekleştirdik. SSK, Bağ-kur, Emekli Sandığı tek çatı altında birleştirildi. Bu çok önemli basamaklardan bir tanesi. Emeklilik sistemimizde şu an herhangi bir değişiklik öngörmüyoruz. Ancak emeklilik sistemini daha iyiye taşıyacak boyutlarda bize gelecek her türlü değerlendirmeyi göz önüne alıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Emeklilerimizin mevcut haklarını korumak ve daha ileri taşımak olacaktır. Daha adil sistemin kurulması da bizim için çok önemli. Bu düzenlemeleri inşallah gerçekleştireceğiz." ifadelerine yer verdi.

Yenidoğan çetesinin gözaltı anları (Foto: AA)

"ÖZEL HASTANELERİN DENETİMLERİNİ DAHA DA AĞIRLAŞTIRIYORUZ"

"Yenidoğan Çetesi"ne ilişkin ise Bakan Işıkan, "Özel hastanelerin sözleşmelerini feshederek ödemelerini durdurduk. Bazı hastaneler var sözleşme yaptığımız geçmiş dönem dahi henüz ödenmeyen alacaklarına bloke koyduk. SGK'nın bütçesi milletimizin bütçesi burada bir kuruşu dahi aykırı bir şekilde harcanmasına izin vermeyeceğiz. Özel hastanelerin denetimlerini daha da ağırlaştırıyoruz. Özel hizmet sunucularının, özel hastanelerin protokollerini daha kapsamlı ve kontrollü bir şekilde gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Vatandaşlar fark ettikleri hastanelerde, tedavi gördükleri kuruluşlarda bir sıkıntı ile karşılaştıklarında ALO 170 hattımıza, CİMER'e başvurmalarını rica ediyoruz. Biz SGK olarak rutin teftişlerimizi yapıyoruz ama vatandaşlardan gelen ihbarların değerli olduğunu vurgulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.