Akbank, İş Bankası, KuveytTürk, Garanti BBVA 900 bin TL konut kredisi için ne kadar aylık taksit istiyorlar?

Bankalar arasındaki rekabet, konut kredisi faiz oranlarında belirgin farklılıklara yol açabiliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan son Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi %50 seviyesinde sabit tutuldu. Bu karar, bankaların kredi faiz oranlarını yeniden gözden geçirmelerine ve güncellemelerine neden oldu. 900 bin TL'lik ve 120 ay vadeli bir konut kredisi için faiz oranları, bankalara göre değişiklik gösteriyor. İşte 900 bin TL konut kredisi aylık taksit tutarları...

Konut Kredisi (A Haber Foto Arşiv)

120 Ay Vadeli 900 Bin TL Konut Kredisi İçin Aylık Geri Ödeme Tutarları

Akbank

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 26.890,69 TL

Toplam Ödeme Tutarı: 3.246.002 TL

alBaraka

Faiz Oranı: %3,00

Aylık Taksit: 27.800,93 TL

Toplam Ödeme Tutarı: 3.353.371 TL

Konut Kredisi (A Haber Foto Arşiv)

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: %3,15

Aylık Taksit: 29.052,88 TL

Toplam Ödeme Tutarı: 3.506.405 TL

ING

Faiz Oranı: %3,19

Aylık Taksit: 29.388,68 TL

Toplam Ödeme Tutarı: 3.542.401 TL

Konut Kredisi (A Haber Foto Arşiv)

Vakıf Katılım

Faiz Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 27.717,89 TL

Toplam Ödeme Tutarı: 3.340.546 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %3,03

Aylık Taksit: 28.050,36 TL

Toplam Ödeme Tutarı: 3.385.337 TL

Konut Kredisi (A Haber Foto Arşiv)

KuveytTürk

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 28.550,68 TL

Toplam Ödeme Tutarı: 3.441.172 TL

QNB

Faiz Oranı: %2,84

Aylık Taksit: 26.479,30 TL

Toplam Ödeme Tutarı: 3.194.143 TL

Konut Kredisi (A Haber Foto Arşiv)

Ziraat Katılım

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 28.550,68 TL

Toplam Ödeme Tutarı: 3.437.955 TL

Alternatif Bank

Faiz Oranı: %3,19

Aylık Taksit: 29.388,68 TL

Toplam Ödeme Tutarı: 3.539.441 TL

Konut Kredisi (A Haber Foto Arşiv)

VakıfBank

Faiz Oranı: %3,30

Aylık Taksit: 30.316,08 TL

Toplam Ödeme Tutarı: 3.653.429 TL

Halkbank

Faiz Oranı: %3,40

Aylık Taksit: 31.163,88 TL

Toplam Ödeme Tutarı: 3.757.865 TL

Konut Kredisi (A Haber Foto Arşiv)

DenizBank

Faiz Oranı:%4,21

Aylık Taksit: 38.160,70 TL

Toplam Ödeme Tutarı: 4.590.743 TL

Anadolubank

Faiz Oranı: %5,25

Aylık Taksit: 47.352,02 TL

Toplam Ödeme Tutarı: 5.694.942 TL

Konut Kredisi (A Haber Foto Arşiv)

Şekerbank

Faiz Oranı: %5,89

Aylık Taksit: 53.065,24 TL

Toplam Ödeme Tutarı: 6.381.888 TL

Odea

Faiz Oranı: %6,99

Aylık Taksit: 62.928,95 TL

Toplam Ödeme Tutarı: 7.561.550 TL