Akbank, İş Bankası, KuveytTürk, Garanti BBVA 900 bin TL konut kredisi için ne kadar aylık taksit istiyorlar?
Ev sahibi olmayı hedefleyenler için konut kredisi araştırmaları her geçen gün devam ediyor. Artan gayrimenkul fiyatları karşısında finansman ihtiyacı duyan vatandaşlar, bankaların sunduğu faiz oranlarını ve vade seçeneklerini detaylıca inceliyor. Bu kapsamda 900 bin TL tutarında bir konut kredisi çekmeyi planlayan vatandaşlar için Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası, VakıfBank ve Ziraat Bankası gibi Türkiye'nin önde gelen bankaların güncel faiz oranları ve ödeme koşullarıyla dikkat çekiyor. İşte 120 vade ile aylık taksit tutarları…
Bankalar arasındaki rekabet, konut kredisi faiz oranlarında belirgin farklılıklara yol açabiliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan son Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi %50 seviyesinde sabit tutuldu. Bu karar, bankaların kredi faiz oranlarını yeniden gözden geçirmelerine ve güncellemelerine neden oldu. 900 bin TL'lik ve 120 ay vadeli bir konut kredisi için faiz oranları, bankalara göre değişiklik gösteriyor. İşte 900 bin TL konut kredisi aylık taksit tutarları...
120 Ay Vadeli 900 Bin TL Konut Kredisi İçin Aylık Geri Ödeme Tutarları
Akbank
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 26.890,69 TL
Toplam Ödeme Tutarı: 3.246.002 TL
alBaraka
Faiz Oranı: %3,00
Aylık Taksit: 27.800,93 TL
Toplam Ödeme Tutarı: 3.353.371 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: %3,15
Aylık Taksit: 29.052,88 TL
Toplam Ödeme Tutarı: 3.506.405 TL
ING
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 29.388,68 TL
Toplam Ödeme Tutarı: 3.542.401 TL
Vakıf Katılım
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 27.717,89 TL
Toplam Ödeme Tutarı: 3.340.546 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %3,03
Aylık Taksit: 28.050,36 TL
Toplam Ödeme Tutarı: 3.385.337 TL
KuveytTürk
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 28.550,68 TL
Toplam Ödeme Tutarı: 3.441.172 TL
QNB
Faiz Oranı: %2,84
Aylık Taksit: 26.479,30 TL
Toplam Ödeme Tutarı: 3.194.143 TL
Ziraat Katılım
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 28.550,68 TL
Toplam Ödeme Tutarı: 3.437.955 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 29.388,68 TL
Toplam Ödeme Tutarı: 3.539.441 TL
VakıfBank
Faiz Oranı: %3,30
Aylık Taksit: 30.316,08 TL
Toplam Ödeme Tutarı: 3.653.429 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %3,40
Aylık Taksit: 31.163,88 TL
Toplam Ödeme Tutarı: 3.757.865 TL
DenizBank
Faiz Oranı:%4,21
Aylık Taksit: 38.160,70 TL
Toplam Ödeme Tutarı: 4.590.743 TL
Anadolubank
Faiz Oranı: %5,25
Aylık Taksit: 47.352,02 TL
Toplam Ödeme Tutarı: 5.694.942 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %5,89
Aylık Taksit: 53.065,24 TL
Toplam Ödeme Tutarı: 6.381.888 TL
Odea
Faiz Oranı: %6,99
Aylık Taksit: 62.928,95 TL
Toplam Ödeme Tutarı: 7.561.550 TL