Kira sözleşmesi e-Devlet üzerinden nasıl yapılır, aşamaları neler?

E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak kira sözleşmesi işlemlerine yönelik hazırlıklar tamamlandı. Bu yeni sistem, vatandaşların kira uyuşmazlıklarının çözümüne yönelik talepleri doğrultusunda hayata geçirildi. Çalışma, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin destekleriyle reform niteliğinde bir uygulama olarak geliştirildi.

İki Aşamalı Uygulama

E-Devlet Kapısı üzerinden sunulacak "Kira Sözleşmesi İşlemleri" hizmeti, iki aşamalı olarak devreye alınacak. İlk aşamada, taşınmaz sahibi gerçek kişi, e-Devlet üzerinden kira sözleşmesini hazırlayacak. Ardından, kiracı bu sözleşmeyi e-Devlet üzerinden onaylayacak.

İkinci aşama ise yıl sonuna kadar hizmete sunulacak. Bu aşamada, emlak danışmanları ve yetki verilen kişiler, sözleşme hazırlayarak hem taşınmaz sahibi hem de kiracının onayına sunabilecek. Böylece işlemler daha da kolaylaşacak.

Zaman Damgalı ve Barkodlu Belgeler

Yeni hizmet ile oluşturulan kira sözleşmeleri, zaman damgalı "barkodlu belge" olarak düzenlenecek. Bu sayede belge doğrulama işlemleri de gerçekleştirilebilecek. Uygulama, vatandaşların kira sözleşmelerini güvenilir bir devlet platformunda oluşturmasına olanak tanırken, bürokrasiyi de önemli ölçüde azaltacak.

Türkiye Gayrimenkul Değer Haritası

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, e-Devlet üzerinden sunulacak bu hizmetin tüm kesimler için fayda sağlayacağını vurguladı. Bakan Şimşek, vatandaşların kira sözleşmesi işlemlerini mekandan bağımsız, hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirebileceğini belirtti. Ayrıca bu uygulamanın Türkiye Gayrimenkul Değer Haritası'nın oluşturulmasına katkı sağlayacak veri teminini de mümkün kılacağını ifade etti.