Emekliye, memura 2025 yeni zam tablosu oluştu! %16,42-12,19’luk oranla kalem kalem hesaplandı

Memur ve emeklilerin Ocak ayında alacağı zam için geri sayım devam ederken, kritik enflasyon verisi için gözler 4 Kasım'a çevrildi. Finansal Kurumlar Birliği tarafından yapılan yeni anket sonuçları, Ocak ayında memur maaş artışının yüzde 12'yi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise yüzde 16'yı geçebileceğini öngörüyor. Bu durumda, milyonlarca kişinin gelirini doğrudan etkileyecek zam oranında ekim ayı enflasyon rakamları belirleyici olacak. İşte tüm detaylarıyla Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberi...

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Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin Ocak zammı için bekleyiş sürüyor. Zam oranları, 4 Kasım'da açıklanacak enflasyon verileriyle şekillenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı üzerinden artış yapılacak. Memurlara ise başlangıç olarak yüzde 6 zam uygulanacak ve 2024'ün ikinci yarısındaki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin yüzde 10'u aşan kısmı dikkate alınarak fark verilecek.

Kritik Tarih: 4 Kasım

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Temmuz-Eylül dönemi enflasyonu yüzde 8.92 olarak belirlendi. Ekim ayı enflasyonu ise 4 Kasım Pazartesi günü açıklanacak. Bu veri, memurların ve emeklilerin alacağı zam oranını doğrudan etkileyecek.

Zam ve Enflasyon Farkı Hesaplamaları

Orta Vadeli Program'da 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 41.5 olarak belirtilmişti. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 13.44 olacak. Bununla birlikte, memurlar ve memur emeklileri için enflasyon farkı yüzde 3.13, Ocak zammı ise yüzde 9.31 olarak öngörülüyor. Merkez Bankası'nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 44.11 seviyesinde.

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En Düşük Maaşlar Artıyor

Finansal Kurumlar Birliği'nin İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirdiği FKB Ekonomik Görünüm Endeksi anketine göre, Ekim ayı TÜFE beklentisi yüzde 2.54, 2024 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması ise yüzde 45.21 olarak kaydedildi.

Bu tahminlere göre, 2024'ün ikinci yarısında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 16.42 olacak. Memurların alacağı enflasyon farkı yüzde 5.84, zam oranı ise yüzde 12.19 olarak hesaplanıyor.

Bu durumda en düşük memur maaşı 39,205 TL'den 43,984 TL'ye, memur emeklisi maaşı ise 17,588 TL'den 19,732 TL'ye yükselebilir.

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Ek Artış İhtimali

Emekliler, kesin zam oranlarını Ocak ayı başında öğrenebilecek. Bu artış, kök aylıklara yansıtılacak ve emekliler, zammın yansıtıldığı aylıklarını Ocak ödeme döneminde hesaplarında görecek. Enflasyona endeksli bu artışın yanı sıra, emekliler için ek bir iyileştirme yapılması da gündeme gelebilir. Refah payı ve taban aylık artışı gibi konular, bu çerçevede değerlendirilecek.