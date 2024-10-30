Yüzde 13.44’lük zam kapıda! Memura 39.205 TL, Emekliye 17.588 TL maaş yolda! İşte kuruşu kuruşuna 2025 aylıkları...

Memurlar ve emekliler, 2025 yılına zamlı maaşlarla girmeye hazırlanıyor. Ocak ayında memurlar ve memur emeklileri, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda yüzde 6 oranında zam alacak. Bunun yanı sıra, 2024'ün ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı kadar bir enflasyon farkı da uygulanacak. Peki kim ne kadar alacak? İşte Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberi...

OVP Tahminleri

Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde, 2024 yıl sonu enflasyon oranı yüzde 41.5 olarak tahmin edilmişti. Bu tahmin, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon oranının yüzde 13.44 seviyelerinde gerçekleşebileceğini işaret ediyor. Dolayısıyla, memurların ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı yüzde 3.13 olurken, Ocak zammı toplamda yüzde 9.31'e ulaşabilir. Güncel verilere göre, en düşük memur maaşı 39 bin 205 lira. Eğer Ocak zammı yüzde 9.31 olarak gerçekleşirse, bu maaş 42 bin 855 liraya yükselecek. Memur emeklilerinin en düşük aylığı ise 17 bin 588 lira iken, bu artışla birlikte 19 bin 225 liraya yükselebilir.

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Merkez Bankası'nın Ekim Anketi

Merkez Bankası'nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi de önemli bir ipucu sundu. Ankette, 2024 yıl sonu enflasyonu için beklentiler yüzde 44.11 olarak belirlenmişti. Bu durumda, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 15.53 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tahmine göre, memurlar ve emekliler yüzde 5.03 oranında enflasyon farkı alacak, Ocak zammı ise bu farkla birlikte yüzde 11.33'e yükselebilecek. Sonuç olarak, en düşük memur maaşı 43 bin 647 lira, memur emeklisi maaşı da 19 bin 580 lira olarak öngörülüyor.

Yeni Anketten Gelen Veriler

Finansal Kurumlar Birliği (FKB), İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirdiği Ekonomik Görünüm Endeksi anketinde, 2024 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalamasını yüzde 45.21 olarak belirledi. Bu tahmine göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 16.42 seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu durumda, memurlar ve emeklilerin alacağı enflasyon farkı yüzde 5.84 olarak hesaplanırken, zam oranı da bu farkla birlikte yüzde 12.19 olarak öngörülüyor. Dolayısıyla, en düşük memur maaşı 39 bin 205 liradan 43 bin 984 liraya, memur emeklisi aylığı ise 17 bin 588 liradan 19 bin 732 liraya yükselebilir.

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MEMUR MAAŞLARI NASIL DEĞİŞECEK?

Şube müdürü (Üni. mez.) 1/4

Mevcut maaş: 59.467

Yüzde 12.19 zamlı: 66.716,03

Memur (Üni. mez.) 9/1

Mevcut maaş: 40.817

Yüzde 12.19 zamlı: 45.792,59

Uzman öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 52.568

Yüzde 12.19 zamlı: 58.976,04

Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 47.433

Yüzde 12.19 zamlı: 53.215,08

Başkomiser 3/1

Mevcut maaş: 58.338

Yüzde 12.19 zamlı: 65.449,40

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Polis memuru 8/1

Mevcut maaş: 52.816

Yüzde 12.19 zamlı: 59.254,27

Uzman doktor 1/4

Mevcut maaş: 97.836

Yüzde 12.19 zamlı: 109.762,21

Hemşire- (Üni. mez.) 5/1

Mevcut maaş: 47.909

Yüzde 12.19 zamlı: 53.749,11

Mühendis 1/4

Mevcut maaş: 60.663

Yüzde 12.19 zamlı: 68.057,82

Teknisyen (Lise mez.) 11/1

Mevcut maaş: 42.313

Yüzde 12.19 zamlı: 47.470,95

Profesör 1/4

Mevcut maaş: 86.378

Yüzde 12.19 zamlı: 96.907,48

Araştırma görevlisi 7/1

Mevcut maaş: 57.243

Yüzde 12.19 zamlı: 64.220,92

Vaiz 1/4

Mevcut maaş: 49.582

Yüzde 12.19 zamlı: 55.626,05

Avukat 1/4

Mevcut maaş: 57.028

Yüzde 12.19 zamlı: 63.979,71

Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.

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MEMUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

Müsteşar (1/1)

Mevcut maaş: 63.947,22

Yüzde 12.19 zamlı: 71.742,39

Genel müdür (1/1)

Mevcut maaş: 56.597,38

Yüzde 12.19 zamlı: 63.496,60

Şube müdürü (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 26.372,20

Yüzde 12.19 zamlı: 29.586,97

Memur (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 21.479,71

Yüzde 12.19 zamlı: 24.098,09

Şube müdürü (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 26.372,20

Yüzde 12.19 zamlı: 29.586,97

Memur (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 21.479,71

Yüzde 12.19 zamlı: 24.098,09

Başkomiser (1/4)

Mevcut maaş: 27.046,63

Yüzde 12.19 zamlı: 30.343,61

Polis memuru (1/4)

Mevcut maaş: 26.594,78

Yüzde 12.19 zamlı: 29.836,68

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Hemşire (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 26.372,20

Yüzde 12.19 zamlı: 29.586,97

Mühendis (1/4)

Mevcut maaş: 26.372,20

Yüzde 12.19 zamlı: 29.586,97

Teknisyen (Lise -1/4)

Mevcut maaş: 18.933,32

Yüzde 12.19 zamlı: 21.241,29

Pratisyen hekim (1/4)

Mevcut maaş: 46.131,31

Yüzde 12.19 zamlı: 51.754,72

Profesör (1/4)

Mevcut maaş: 50.482,90

Yüzde 12.19 zamlı: 56.636,77

İmam-hatip

Mevcut maaş: 26.372,20

Yüzde 12.19 zamlı: 29.586,97

Avukat (1/4)

Mevcut maaş: 26.372,20

Yüzde 12.19 zamlı: 29.586,97