TÜİK açıkladı! Ekimde ekonomik güven endeksi arttı

Buna göre, eylülde 95 olan endeks, ekimde yüzde 3,2 artarak 98'e yükseldi. Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 3 artışla 80,6'ya çıktı.

Reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi yüzde 3 yükselişle 102,2 oldu. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 artarak 114,2'ye, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,1 artışla 110,7'ye yükselirken, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 azalışla 86,3 değerini aldı.

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