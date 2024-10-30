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TÜİK açıkladı! Ekimde ekonomik güven endeksi arttı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.10.2024 10:20
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TÜİK açıkladı! Ekimde ekonomik güven endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Ekonomik güven endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 3,2 artarak 98 oldu.

Buna göre, eylülde 95 olan endeks, ekimde yüzde 3,2 artarak 98'e yükseldi. Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 3 artışla 80,6'ya çıktı.
Reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi yüzde 3 yükselişle 102,2 oldu. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 artarak 114,2'ye, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,1 artışla 110,7'ye yükselirken, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 azalışla 86,3 değerini aldı.

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