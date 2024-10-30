Güneş tarlası vurgununda harekete geçildi! 47 şüpheli gözaltında

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında milyonlarca vurgun yapan 47 şüpheli gözaltına alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın (MASAK) raporunda, parsel satışıyla müştekilere yapılan ödemeler arasında yüz milyonlarca liralık fark olduğu belirlendi. Mağdurların avukatı Semra Acar, dosya üzerinde gizlilik kararı bulunduğunu, suçun boyutunun büyük olduğu için dosyada kısıtlamalar bulunduğunu kaydetti.

Enerji Tarlası adı altında vatandaşları dolandırdılar

ENERJİ TARLASI VURGUNU

Sabah'ın haberine göre 2022'den bu yana internet üzerinden yapılan ilanlar vasıtasıyla Kainat Holding A.Ş. nezdinde "Enerji Tarlası" isimli projeden sözde güneş tarlası satılmasına aracılık eden şahısların milyonlarca liralık vurgun yaptıkları tespit edildi. Özellikle sosyal medya ve dijital platformlarda reklam ve ilan veren enerji şirketi görünümü altındaki dolandırıcılar, vatandaşlara çeşitli illerde 25 metrekarelik parselleri satarak, buralara kurulacak güneş paneli tarlalarından üretilen elektrikle aylık kira vermeyi taahhüt etmiş ve vatandaşlara 10 yıl boyunca enflasyon oranında artacak kiralar garanti etmişti.

Enerji Tarlası adı altında vatandaşları dolandırdılar



HAREKETE GEÇİLDİ

Daha sonra bu kişiler, vurgunun ortaya çıkmasının ardından İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'ndeki ofislerini de kapatarak kayıplara karışmıştı. Nisan ayından bu yana mağdurlar savcılıklara akın ederken, beklenen operasyon geçtiğimiz günlerde gerçekleşti.

Enerji Tarlası adı altında vatandaşları dolandırdılar





GÜNEŞ PANELİ YA DA HERHANGİ BİR YAPI BULUNMADI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Kainat Holding yöneticilerinin de olduğu 47 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait 24 iş yerine baskın düzenlenirken, 10 zanlının da arandığı ifade edildi. Mağdurlar savcılığa verdikleri ifadelerinde, yazılı-görsel medyada gördükleri adı geçen projeye ilişkin reklamlardan sonra sisteme dahil olmaya karar verdiklerini, noter üzerinden parsellere ilişkin hisse devir işlemleri gerçekleştirdiklerini; bazı müştekiler satın aldıkları parseller oranında 2-3 ay kira ödemesi alırken kimi müştekilerin hiç ödeme almadıklarını, Nisan 2024'ten itibaren şirket nezdinde muhatap bulamadıklarını ve bu şekilde dolandırıldıklarını beyan ederek şikayetçi oldu. Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nın raporu ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sitesinden parsellerin durumuna ilişkin yapılan sorgulamalarda, satılan parsellerin tarla olduğu, parseller üzerinde güneş paneli ya da herhangi bir yapının bulunmadığı belirlendi.

OLMAYAN PANELLERLE 178 MİLYONLUK VURGUN

Devam eden soruşturma kapsamında şüphelilerin, şirket üzerine güneş enerjisi paneli olmadığı halde varmış gibi parsel kiralayarak sisteme giren kişilerden para tahsil ettiği, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın raporu ile parsel satışı ile müştekilere yapılan ödemeler arasında 178 Milyon TL tutarında fark bulunduğu ve söz konusu miktarın suçtan elde edilen gelir olduğu saptandı.

Enerji Tarlası adı altında vatandaşları dolandırdılar



İFADELERİN ARDINDAN ÖRGÜT ŞEMASI ORTAYA KONACAK!

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın raporunda, parsel satışıyla müştekilere yapılan ödemeler arasında yüz milyonlarca liralık fark olduğu belirlenirken, mağdurların avukatı Semra Acar, "Zanlıların verecekleri ifadelerin ardından örgüt şeması ortaya konacaktır" dedi.