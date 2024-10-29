12.500 TL alana 2025 Ocak’ta 15.000 TL zamlı maaş! Emekliye (4A, 4B) enflasyon+refah payı formülü…

Milyonlarca emekli, Ocak 2024'te yapılacak zamları bekliyor. Yüzde 13-15 aralığında çıkması öngörülen 6 aylık enflasyon artışının yanı sıra emekli sandığı ile eşitlenmesi ve taban maaşın artırılması gibi konular gündemde. Emeklilerin alacağı zamlar oluşacak enflasyon oranı ile belirlenecek. İşte konuya ilişkin tüm merak edilenler Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberinde...

Hesaplamalar Devam Ediyor

Şu anda 6 aylık enflasyon oranı kesinleşmemiş olsa da, üç aylık enflasyon oranı yüzde 8.92 olarak belirlenmiş ve yıl sonu için tahminler, yıllık enflasyonun yüzde 41-48 aralığında olacağını gösteriyor. Bu tahminler ışığında, 6 aylık enflasyonun yüzde 13-15 bandında olacağı öngörülüyor. Bu durum, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon artışını yüzde 13-15 olarak belirlerken, memur emeklileri için ise artışın yüzde 9-11 civarında olacağı anlamına geliyor.

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Dengeleme Beklentisi

Ocak 2024 zamları açıklanırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile Emekli Sandığı emeklileri arasında 11 puandan fazla bir fark oluşmuştu. Ancak yapılan refah payı artışı ile zam oranları yüzde 49.25 oranında eşitlenmişti. Önümüzdeki Ocak ayında da benzer bir dengelenme sürecinin yaşanması bekleniyor. Emekli Sandığı emeklilerinin, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile eşitlenmesi gündemde.

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Refah Payı Üzerinde Tartışmalar

Emekliler, Ocak ayında yapılacak zamların yanı sıra refah payı eklenmesini de talep ediyor. Yüzde 13-15 bandında olması beklenen 6 aylık enflasyon artışının yeterli olmadığını düşünen emekliler, maaşlara refah payı eklenmesi gerektiğini savunuyor. 2025 bütçesindeki artışlara bakıldığında, artışın yüzde 20'ler seviyesine yaklaşması öngörülüyor. Bu durumda, emeklilere 5-10 puanlık bir refah payı eklenmesi söz konusu olabilir.

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Zam Tarihleri ve Taban Maaş Düzenlemeleri

Ocak ayında yapılacak zam oranları, 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamları sonrasında netleşecek. Hükümet, eğer refah payı eklenmesine karar verirse, bu da yıllık enflasyonun ardından belirlenecek. Meclis'te ayrıca yasal düzenlemeler yapılması gerekecek.

Ayrıca, emekli aylıklarına yapılacak artışlar ile birlikte taban maaşın artırılması da gündemde. Son olarak 10 bin TL'den 12.500 TL'ye çıkarılan taban maaşın, 15 bin TL civarında bir rakama yükseltilmesi bekleniyor.