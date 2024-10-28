O ilimizde hasadı başladı! 1 kilosunu 1.500 TL’den satıp adeta servet kazanıyorlar

Bitlis'in yüksek rakımlı dağlarında üretilen karakovan balının hasadı, bu yıl da devam ediyor. Dünya genelinde birçok ödül kazanmış olan bu eşsiz lezzet, hem yerel üreticiler hem de bal severler için büyük bir önem taşıyor.

Doğal Yöntemlerle Üretim

Karakovan balı, doğal yöntemlerle ve geleneksel tekniklerle üretiliyor. Söğüt dallarından yapılan özel kovanlar, kil ve gübre ile sıvanarak hazırlanıyor. Bu yöntem, balın kalitesini artırırken, ürünün doğallığını da koruyor. Yüksek rakımlı yaylalarda üretilen bu organik bal, özellikle zengin florası sayesinde benzersiz bir tat profili sunuyor.

Bitlis'te dünyaca ünlü karakovan balının hasadına devam ediliyor (İHA)

Yüksek Talep ve Fiyatlar

Karakovan balının kilogram fiyatı 1.500 ile 2.000 lira arasında değişiyor. Bu fiyata rağmen, hem Bitlis il merkezinden hem de ülke genelinden yüksek talep var. Bu yıl, bitki özlerinden üretilen balların kalitesinin artması bekleniyor. Yüksek rakımlı yaylalara bırakılan kovanlar, ilkbahar aylarında zengin bitki örtüsünden yararlanıyor.

Kalite ve Rekolte Beklentisi

Bitlisli arıcılar, bu yıl karakovan balında rekoltenin yüksek olacağını öngörüyor. Bitlis'in 2.300 rakımlı yaylalarında kesilen kovanlardan ortalama 7-8 kilogram bal elde ediliyor. Geçen yıllarda bu miktar 3 ile 5 kilogram arasında kalıyordu. Arıcı Güven Güngördü, bu yıl elde edilen kalitenin de oldukça tatmin edici olduğunu belirtti.

Geleneksel Arıcılığın Devamı

Dededen babaya aktarılan arıcılık mesleğini sürdüren Güngördü, Bitlis balının yüksek prolin değerleri ile diğerlerinden ayrıldığını ifade etti. Bitlis'in kıraç arazileri, arıcılık için son derece uygun bir ortam sağlıyor. Ayrıca, Bitlis balının ulusal ve uluslararası yarışmalarda sürekli ödül alması, bölgenin tanıtımına önemli katkılar sunuyor.