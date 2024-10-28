Emeklilere 29 Ekim ikramiyesi verilecek mi? SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye 5.000 TL ikramiye bu yıl var mı?

Cumhuriyet Bayramı'nda emeklilere ikramiye ödenip ödenmeyeceği, geçen yıl yapılan 5 bin TL'lik ödeme nedeniyle yeniden gündeme geldi. SSK (4A, 4B, 4C), Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerine yönelik uygulamalar, emeklilerin merakla beklediği konular arasında yer alıyor.

Geçen Yıl Yapılan Ödemeler

2023 yılında Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak yürürlüğe giren ve 12.2 milyon emekli vatandaşa ulaşan 5 bin TL'lik ikramiye, emeklilerin yüzünü güldürmüştü. Ancak, 2024 yılı için henüz benzer bir ödeme planı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Emekliler, 29 Ekim'de aynı ikramiyenin tekrar yatıp yatmayacağını merak ediyor.

2023 yılında verilen 5 bin TL'lik ikramiyenin bir defaya mahsus olduğu için 2024 yılında benzer bir ödemenin olması beklenmiyor.

Gelecek İkramiyeler

Öte yandan, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine 2025 yılında hem Ramazan Bayramı hem de Kurban Bayramı'nda ikramiye ödemesi yapılacağı bilgisi dikkat çekiyor. 2024 yılı için bayram ikramiyelerinin miktarı henüz netlik kazanmış değil. Geçtiğimiz yıl 3 bin TL olarak belirlenen bu ödemelerin, 2025 yılında ne kadar olacağı ise emekliler arasında tartışma konusu.

İkramiye Ödemeleri Ne Zaman Yapılacak?

Bayram ikramiyeleri, genellikle bayramdan bir hafta önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emekli maaş hesaplarına yatırılıyor.