Enerjide tarih yazan proje! Oruç Reis Somali’de petrol ve doğal gaz arayacak

Türkiye'nin yerli ve milli imkânlarla inşa ettiği Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, dün Somali'de petrol ve doğal gaz keşfi için sismik çalışmalarına başladı. Somali'de düzenlenen törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerjide tarih yazan projenin önemine değinirken, "Somali'deki petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerimiz kapsamında, ülkelerimizin kalkınmasına katkı sağlayacak keşifleri yapmayı, ardından mümkün olan en kısa sürede üretime başlamayı ümit ediyoruz" dedi.

Türkiye, Somali'de karada da petrol ve doğal gaz arayacak (AA)

GÖREVE BAŞLAMA TÖRENİ

Sabah'ın haberine göre Oruç Reis için dün limanda göreve başlama töreni düzenlendi. Törene Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanı sıra iki ülkeden üst düzey enerji bürokratları katıldı.

Bakan Bayraktar, Oruç Reis'in yaklaşık 20 günlük bir yolculuğun ardından icra edeceği off-shore sismik veri toplama faaliyetleri için Mogadişu'ya ulaştığını belirterek, "Elbette Oruç Reis bu kıtalar arası yolculuğunda yalnız değildi. Ona destek gemilerimizle birlikte Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı fırkateynler de eşlik ederek, güvenli bir şekilde buraya ulaşmasını sağladı. Gemilerimiz bu tarihi görev boyunca Oruç Reis'e eşlik etmeye de devam edecekler" dedi.

Türkiye, Somali'de karada da petrol ve doğal gaz arayacak (AA)

ENERJİNİN TÜM ALANLARINDA İŞ BİRLİĞİ

Türkiye olarak Somali halkının yanında yer aldıklarını anlatan Bayraktar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Somali'ye 2011'de gerçekleştirdiği ziyaretten itibaren Somali'nin güvenliğini, istikrarını tahkim edecek, Somali halkının refahına, huzuruna katkıda bulunacak projeler için tüm kurumlarımızla samimi bir gayret gösteriyoruz. Bu tören vesilesiyle de Türkiye ve Somali arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için gösterilen ortak çaba ve iradeyi bir üst seviyeye taşımış oluyoruz. Zira Enerji alanındaki ilişkilerimiz işbirliğimizin en önemli parçasıdır. Türkiye olarak Somali'yi Afrika kıtasında en önemli ortaklarımızdan biri olarak gördüğümüzü ve petrol, doğal gaz başta olmak üzere enerjinin tüm alanlarında iş birliklerimizi önümüzdeki süreçte daha da geliştirmek istediğimizi vurgulamak isterim" diye konuştu.

Bakan Bayraktar Oruç Reis gemisinin Mogadişu Limanı’ndaki karşılama törenine katıldı (AA)

DÖNÜM NOKTASI

Oruç Reis'in Somali'de gerçekleştireceği söz konusu faaliyetlerin iki ülke ilişkilerinde adeta bir dönüm noktası olacağını kaydeden Bayraktar, 2020 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Somali'de petrol ve doğal gaz alanında faaliyet göstermesi için hükümetler arasında müzakerelerin başladığını ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud

KARADA DA PETROL VE DOĞALGAZ ARANACAK

Gelinen noktada bugün her biri yaklaşık 5 bin kilometrekarelik alanı kaplayan 3 blok için "Üretim Paylaşım Anlaşmaları" imzalandığını kaydeden Bayraktar, "Bu çerçevede Oruç Reis Gemimiz, bu anlaşma kapsamında yaklaşık 5 bin 750 kilometrekare 3 boyutlu sismik arama yapacak. Yaklaşık 6 ay sürmesini planladığımız sismik arama faaliyetlerinden elde edilen veriler değerlendirildikten sonra sonuçlara bağlı olarak sondaj aşamasına geçeceğiz. Somali'deki petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerimiz kapsamında, ülkelerimizin kalkınmasına katkı sağlayacak keşifleri yapmayı, ardından mümkün olan en kısa sürede üretime başlamayı ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

TPAO ile Somali Petrol İdaresi arasında imzalanan yeni anlaşmanın müjdesini de veren Bayraktar, "Bu anlaşma ile Somali kara alanlarında da petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri yürüteceğiz. Somali'de hem deniz alanlarında hem kara alanlarında elde edilecek başarılar ülkelerimizin enerji güvenliğine ve halklarımızın refahına katkıda bulunacaktır. Enerji alanında gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği, sadece Somali'ye değil aynı zamanda bölgesel istikrar ve güvenliğe de katkı sağlayacaktır. Elbette Somali'nin gelişmesini, büyümesini istemeyenler bizlere engel olmaya çalışabilirler. Bizim burada olmamızdan rahatsız olanlar olabilir. Ancak Cumhurbaşkanı sizlerin, hükümetinizin ve Somali halkının destekleriyle, önümüze çıkarılabilecek tüm engelleri aşacağımıza inanıyorum" dedi.

TÜRK MÜHENDİSLERİN İMZASINI TAŞIYOR

Türkiye'deki tersanelerde inşa edilen Oruç Reis, dizaynından üretimine kadar tüm aşamalarında Türk mühendis, teknisyen ve işçilerinin emekleri sonucunda denize indirilerek 2017 yılında çalışmalara başladı. Jeofizik, jeolojik, oşinografik ve hidrografik çalışma yapma amacıyla özel olarak tasarlanan gemi, 87 metre uzunluğa, 23 metre genişliğe ve 34 metre yüksekliğe sahip. Oruç Reis, deniz altında petrol ve doğalgaz aramacılığı faaliyetlerinde hem iki hem de üç boyutlu sismik araştırma yapabiliyor. Oruç Reis, bugüne kadar Mavi Vatan'da çok sayıda sismik faaliyet yürütürken, üç boyutlu ve iki boyutlu olmak üzere toplamda 23 bin kilometrekarenin üzerinde veri topladı.