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Şehit ve gazi çocuklarına eğitim yardım ödemeleri başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.10.2024 14:24
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Şehit ve gazi çocuklarına eğitim yardım ödemeleri başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vedat Işıkhan, yılda tek sefere mahsus olmak üzere şehit çocukları, harp-vazife malulleri ve çocuklarına toplamda 351,6 TL eğitim ve öğretim yardım ödemelerinin başladığını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehit çocukları ile harp-vazife malullerine ve çocuklarına eğitim yardımı ödemelerinin başladığını duyurdu.

Bakan Işıkhan mesajında "Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti kıymetli evlatlarımıza, harp-vazife malullerimize ve çocuklarına eğitim yardımı sağlıyoruz. 2024-2025 eğitim-öğretim yardımını bugün itibarıyla ödemeye başladık. 18.522 öğrencimize toplamda 351,6 milyon lira eğitim-öğretim yardımı gerçekleştireceğiz. Sevgili öğrencilerimize başarılı bir eğitim yılı diliyorum. Her zaman yanınızdayız." dedi.

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