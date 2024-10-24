Kredi kartı yapılandırma son durum ne? 60 ay vadeyle borç yapılandırma başvuruları başladı mı? İşte taksitlendirme hesaplamaları...

Kredi kartı borcu olanlar için 60 ay yapılandırma imkanı getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, borçlular biriken tutarlarını 60 ay vadeyle ödeyebilecek. Yapılandırma başvuruları için 1 yıl süresi bulunuyor. Ayrıca, BDDK asgari ödeme oranlarında değişiklik yaptı. Kredi kartı borcu yapılandırma süreci ve taksitlendirme detayları merak ediliyor.

Başvuru Süreci ve Tarihleri

Bireysel kredi kartlarına uygulanacak azami akdi faiz oranları, kredi kartı dönem borcuna bağlı olarak farklılaştırılacak. Belirlenecek oranlar 24 Ekim'de açıklanacak ve 1 Kasım'da yürürlüğe girecek. Bu tarihlerden sonra borç sahiplerinin 60 ay yapılandırma başvuruları için gereken detaylar netleşecek.

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Taksitlendirme Nasıl Yapılacak?

TCMB, bireysel kredi kartlarında yapılandırmada kullanılacak azami faiz oranını yüzde 3,11 ile sınırladı. Borçluların 1 yıl içinde yapılandırma için başvurması gerektiği unutulmamalıdır. İhtiyaç kredilerinin yapılandırılmasında ise anapara ve faiz ödemeleri 30 günden fazla gecikirse, ilave kredi olmadan 60 aya kadar yapılandırma imkanı tanınacak.

Yapılandırma Şartları

BDDK, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkanı sağladı. Asgari ödeme tutarını ödeyemeyenler, mevcut borç bakiyelerini 60 ay vadeyle yapılandırabilecek. Ancak, yapılandırılan borcun en az yarısı ödenene kadar kredi kartı limitleri artırılamayacak.

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Asgari Ödeme Oranı Değişiklikleri

Asgari ödeme oranlarında da değişiklikler yapıldı. Dönem borcunun yüzde 20'si olan asgari ödeme oranında, 25 bin liralık sınır 50 bin liraya çıkarıldı. 50 bin lira ve altında kalan kredi kartları için asgari ödeme oranı yüzde 20 olarak kalırken, 50 bin liranın üzerinde olanlarda bu oran yüzde 40'a yükseldi.

Kredi Kartı Borcu Yapılandırma Hesaplaması

Kredi kartı borcunu yapılandırmak isteyenler için yüzde 3,11 faiz oranı ve 60 ay vade imkanı sunulacak. Örneğin, 200 bin lira borcu olan bir kişi, 60 ay vade ile aylık taksitlerini yaklaşık 9 bin lira olarak ödeyecek. Toplam geri ödeme ise 535 bin lira civarında gerçekleşiyor. Alternatif olarak, 24 ay vade ile toplam geri ödeme 316 bin liraya düşebilir.