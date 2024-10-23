Kiralarda artış hızı yavaşladı! Reel düşüş yüzde 18,6 oldu

Pandemi sonrası fahiş şekilde artış yaşanan kiralarda dengelenme süreci başladı. Temmuz ayında yüzde 25 zam tavanının kaldırılmasının ardından kira zamları 12 aylık ortalama TÜFE'ye göre yapılmaya başlandı. Son açıklanan verilere göre artış oranı yüzde 63,47 olsa da Türkiye genelinde kira fiyatlarının yıllık değişimi Eylül 2024'te yüzde 45,2 ile sınırlı kaldı. Bu oran bir önceki ayda yüzde 47,1'di. Bu veri kira artışlarının hızında düşüş yaşandığını gösterdi.

Kiralık ilan fiyatlarındaki yıllık artış oranı üç büyükşehirde de azalış gösterdi. Yıllık cari kira fiyatı değişim oranı ağustos ayından eylüle İstanbul'da yüzde 46,7'den 46,2'ye, Ankara'da 56'dan 51,3'e, İzmir'de de yüzde 62,5'ten 56,3'e geriledi.

İSTANBUL HALA PAHALI

sahibinden.com'un, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırlanan "sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" raporuna göre, kiralar reel olarak da gerilemesini sürdürüyor. Eylül verisine göre reel kiralar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.8 düştü.

Eylülde ise reel kiralar yıllık olarak İstanbul'da yüzde 2.1 azalırken Ankara'da yüzde 1.3, İzmir'de ise yüzde 4.6 arttı. Bu sonuç kira getirisi elde etme amaçlı konut satın almanın İstanbul'da hâlâ cazip olmasa da Ankara'da ve İzmir'de uygun bir alternatif olduğuna işaret ediyor.

ARZ YÜKSELDİ TALEP AZALDI

Sabah'ın haberine göre ülke genelinde kiralık ilan sayısında artış görülüyor. Kiralık İlan sayıları ülke genelinde yüzde 4.7 (347 bin 927'den 364 bin 306'ya), İstanbul'da yüzde 1.9 (98 bin 352'den 100 bin 256'ya), Ankara'da yüzde 5.7 (24 bin 796'dan 26 bin 198'e), İzmir'de ise yüzde 1.2 (27 bin 59'dan 27 bin 386'ya) arttı. Buna rağmen kiralık konut talebi geçen yılın eylül ayına kıyasla yüzde 0.8 daha düşük oldu. Bu düşüşün mevsimsel etkiden kaynaklandığı ifade edildi. Eylülde kiralık konut adedi yüzde 4.7 artarken kiralanan konut adedi ise yüzde 9.6 (61 bin 932'den 55 bin 988'e) azaldı.

SATIŞ HIZI DÜŞTÜ

Ülke genelinde ortalama konut fiyatlarının yıllık artış oranı Eylül 2024 itibarıyla yüzde 21.6 oldu. Bu oran İstanbul'da yüzde 20.8, Ankara ve İzmir'de ise sırasıyla yüzde 22.4 ve yüzde 26.6 oldu. Fiyatlardaki yıllık reel gerileme ise eylülde ülke genelinde yüzde 18.6, İstanbul'da yüzde 19.2, Ankara'da yüzde 18.1, İzmir'de ise yüzde 15.3 oldu. Buna göre Türkiye genelinde ortalama satılık konut ilan metrekare cari fiyatı 30 bin 416 TL'yi buldu. Ortalama satılık konut metrekare fiyatları İstanbul'da 41 bin 667 TL, Ankara'da 23 bin 161 TL ve İzmir'de 35 bin 633 TL oldu.

3 BÜYÜK İLDE SATILIK İLAN SAYISI AZALDI

Satılık konut ilan sayısı ülke genelinde ve üç büyük ilde de azaldı. Satılık konut arzı geçen aya kıyasla ülke genelinde yüzde 5.1 (860 bin 9'dan 815 bin 839'a), İstanbul'da yüzde 4.5 (207 bin 533'ten 198 bin 119'a), Ankara'da yüzde 5.6 (88 bin 634'ten 83 bin 639'a), İzmir'de ise yüzde 5 (62 bin 352'ten 59 bin 237'ye) geriledi. Rapora göre konut talebi eylülde yüzde 1.2 artarken, konut piyasasındaki canlılık göstergesi olarak izlenen satılan konutların satılık ilan sayısına oranı ülke genelinde, İstanbul'da ve İzmir'de artarken Ankara'da azaldı. Satılan konut sayısı ülke genelinde, Ankara'da ve İzmir'de azalırken İstanbul'da artmıştır. Satılık ilan sayısı ise hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde azaldı.