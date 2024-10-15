Bankalar mevduat faizlerini güncelledi: 75.000 TL'nin bir aylık getirisi...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 17 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştireceği toplantıda faiz kararını açıklayacak. Ekonomistler, bu toplantıda faiz oranlarının sabit tutulmasını ve indirimlerin 2025’te başlamasını öngörüyor. Bankalarda mevduat faizi oranları ise yüzde 50-54 seviyelerine ulaşmış durumda; bazı bankalar yeni müşteri çekmek amacıyla özel kampanyalar düzenliyor. Peki, mevcut mevduat faiz oranları nasıl bir seyir izliyor ve 75 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar olacak? İşte bu konudaki detaylar...
Ekim ayında mevduat faiz oranlarında önemli güncellemeler yapıldı ve bankaların aylık faiz getirileri kayda değer bir artış gösterdi. Bu gelişmeler, yatırımcıların ilgisini çekerken, en yüksek mevduat faizini sunan bankalar da merak edilmeye başlandı. Peki, şu anda en yüksek mevduat faizi sunan bankalar hangileri? İşte detaylar...
1. Alternatif Bank - VOV Hesap
Faiz Oranı: %54
Net Kazanç: 3.275,41 TL
Vade Sonu Tutarı: 78.275,41 TL
2. TEB - Türk Ekonomi Bankası - Marifetli Hesap
Faiz Oranı: %53
Net Kazanç: 3.214,75 TL
Vade Sonu Tutarı: 78.214,75 TL
3. Fibabanka - Kiraz Hesap
Faiz Oranı: %52
Net Kazanç: 3.154,10 TL
Vade Sonu Tutarı: 78.154,10 TL
4. Odea - Yeni Vadeli Mevduat Hesap
Faiz Oranı: %50
Net Kazanç: 3.032,79 TL
Vade Sonu Tutarı: 78.032,79 TL
5. Garanti BBVA - E-Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 2.850,82 TL
Vade Sonu Tutarı: 77.850,82 TL
Not: Yukarıda belirtilen faiz oranları ve net kazançlar, bilgi amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırım kararlarınızı almadan önce kendi finansal durumunuzu değerlendirmeniz ve bir finansal danışmandan yardım almanız önemle tavsiye edilir.