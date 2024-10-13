Bahçesine bunu eken deste deste para sayacak! Kilosu 200 TL olan bu meyve yılda 2 ton...

Ankara Gazi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde eğitim gören 21 yaşındaki Fatih Serin, Mersin'in Erdemli ilçesinde ailesinin kullanmadığı serayı tropikal bir ürünle değerlendirerek dikkat çekti. Arkadaşıyla birlikte çarkıfelek veya aşk meyvesi olarak bilinen passiflorayı ekmeye karar veren Serin, ilk hasatında yaklaşık 300 kilogram ürün elde etti.

Serin, meyvenin kilogram fiyatının 100 ile 120 TL arasında alıcı bulduğunu, perakende satışlarda ise bu rakamın 200 TL'ye kadar çıktığını belirtiyor. Genç girişimci, serasında çarkıfelek meyvesi yetiştirerek yeni bir pazara adım attı.

Çiftçilerin Tercihleri Değişiyor

Fatih Serin, geçmişte serasında domates ve fasulye gibi ürünler yetiştirildiğini, ancak bu ürünlerin getirisinin azaldığını vurguladı. "Bir arayışa girdik. Avokado, mango gibi tropikal meyveleri denemek istedik; en mantıklısı çarkıfelek meyvesi geldi," diyen Serin, bu meyvenin Mersin'de henüz çok bilinmediğini ifade etti. Ayrıca, Antalya bölgesinde daha fazla üretildiğini ve ihracatının yavaş yavaş arttığını dile getirdi.

Serin, bir dönümde ilk sezonda 300 ile 500 kilogram arasında hasat alındığını, yılda iki kez hasat yapıldığını ve toplamda 3 ton kadar ürün elde edilebileceğini belirtti.

Sağlık Faydaları ve Pazar Potansiyeli

Kilogram fiyatlarının 100 ile 120 TL arasında seyrettiğini ifade eden Fatih Serin, kendi satışında bu rakamın 150 TL'ye, hatta 200 TL'ye kadar çıkabileceğini kaydetti. Ayrıca, passifloranın yurtdışında 'passiflora' olarak bilindiğini, Türkiye'de ise çarkıfelek, tutku veya aşk meyvesi olarak tanındığını belirtti. Bu meyvenin sakinleştirici özelliklere sahip olduğunu ve özellikle uyku problemleri yaşayanların doğal bir alternatif olarak tercih ettiğini vurguladı.