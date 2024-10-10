12.000 TL üstü ve 33.850 TL altı maaş alana ödemeler geldi! Emekliye anında 23.850 TL!

Bankaların emeklilere, dul ve yetimlere yönelik promosyon kampanyaları Ekim ayında artarak devam ediyor. "Emekliler Yılı" kapsamında sunulan kampanyalarla, emekliler 24 bin liraya kadar promosyon ödemesi alabiliyor. Bankalar, çeşitli gelir dilimlerine göre farklı promosyon fırsatları sunarken, emekliler ek gelir imkanlarını değerlendirmek için bu kampanyalara büyük ilgi gösteriyor. Aylık maaş aralıklarına göre belirlenen promosyon tutarları ve avantajlar ise dikkat çekiyor.

VakıfBank: Aylık Nakit Ödeme Avantajı

VakıfBank, 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon ödemesi yaparken, emeklilere bankomat ve kredi kartıyla yaptıkları harcamalar karşılığında aylık 1.000 TL, toplamda ise 12 ayda 12.000 TL'ye varan ek ödeme fırsatı sunuyor. Emekli böylece toplamda 24.000 TL alma imkanı buluyor.

Akbank: Yüksek Promosyon ve Ek Avantajlar

Akbank, emeklilere 6.250 TL'den başlayarak 15.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor. Ayrıca otomatik fatura talimatı veren müşterilerine toplamda 2.500 TL'ye kadar chip para kazanma fırsatı sağlıyor. Emekliler maaş günü öncesinde faizsiz artı para kullanımı, ücretsiz havale-EFT işlemleri ve ayda iki kez ücretsiz limit üstü para çekme avantajlarından da faydalanabiliyor.

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Albaraka Türk: Ek Ödüllerle Dikkat Çekiyor

Albaraka Türk, promosyon ödemelerinde 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen tutarlar sunuyor. İki otomatik fatura talimatına 1.000 TL ek ödeme yapılırken, emekli yakını getirenlere her kişi başına 500 TL, toplamda ise 3.000 TL'ye kadar ek ödül veriliyor.

DenizBank: Yeni Emeklilere Özel Kampanyalar

DenizBank, bu yıl emekli olup ilk kez hesap açanlara yönelik cazip fırsatlar sunuyor. 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon ödemesi yapan banka, MobilDeniz uygulamasını indirenlere 1.000 TL, KMH edinenlere 1.000 TL, kredi kartı alanlara 2.000 TL, otomatik fatura talimatı verenlere ise 4.000 TL'ye kadar ek ödül sağlıyor.

Garanti BBVA: Kapsamlı Fırsatlar

Garanti BBVA, emeklilere sunduğu 6.250 TL'den 15.000 TL'ye kadar olan promosyonların yanı sıra, nakit çekim imkanı, mevduat ve kredi avantajları sunuyor. Ücretsiz limit aşımı ile emeklilere ek kazanç fırsatları da sağlanıyor.

Halkbank: İndirimli Alışveriş Fırsatları

Halkbank, emeklilere 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyon ödemeleri yaparken, kredi kartı ile yapılan fatura, market, sağlık ve eğlence harcamalarında çeşitli indirimler sunuyor. Aylık en fazla 250 TL'lik indirim fırsatı sağlayan banka, özellikle sağlık ve eczane harcamalarında yüzde 20'lik avantaj sağlıyor.

ING: Turuncu Hesap ile Ek Kazanç

ING, 6.250 TL'den 15.000 TL'ye kadar promosyon imkanı sunuyor. Ayrıca otomatik fatura talimatına toplamda 3.000 TL'ye kadar ödül veriyor. Turuncu Hesap kampanyasıyla da ek 2.000 TL nakit ödeme sağlanarak emeklilere ek kazanç fırsatı sunuluyor.

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İş Bankası: Aidatsız Kart ve Kasko Kampanyası

İş Bankası, emeklilere 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon ödemeleri yaparken, aidatsız kredi kartı ve kasko kampanyalarıyla da dikkat çekiyor. Banka ayrıca, mevduat ürünlerinde cazip faiz oranları sunarak emeklilerin birikimlerine değer katıyor.

Şekerbank: Özel Kredi İmkanları

Şekerbank, emeklilere 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor ve özel kredi imkanları sunarak emeklilere destek oluyor. Emeklilere yönelik faiz avantajları ile finansal rahatlık sağlanıyor.

QNB Finansbank: Market ve Eczane İndirimleri

QNB Finansbank, emeklilere 6.250 TL'den 15.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yaparken, emekli kredi kartı sahiplerine market ve eczane harcamalarında yılda 1.200 TL'ye kadar indirim sunuyor. Banka ayrıca, diğer ATM'lerden ücretsiz para çekme, ücretsiz EFT ve havale imkanı gibi avantajlar da sağlıyor.

TEB: Aidatsız Kart ve Masrafsız İşlemler

TEB, emeklilere sunduğu 5.000 TL ile 12.000 TL arasındaki promosyonlara ek olarak aidatsız kredi kartı, masrafsız EFT/havale işlemleri ve başka ATM'lerden ücretsiz para çekme gibi fırsatlar sunuyor. Banka, ayrıca mevduat ve kredi imkanlarıyla da emeklilere cazip koşullar sağlıyor.

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Yapı Kredi: Yüksek Promosyon ve Ek Ödüller

Yapı Kredi, 6.250 TL'den 15.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yaparken, iki yeni fatura talimatına 1.500 TL ek ödül sağlıyor. Ayrıca kredi kartı ile 1.000 TL harcamaya 1.000 TL, mobil uygulama kullanımına ise 500 TL ek ödül fırsatı sunuluyor.

Ziraat Bankası: Bankkart Lira Fırsatları

Ziraat Bankası, emeklilere sunduğu 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon ödemelerinin yanı sıra, Bankkart müşterilerine alışverişlerde Bankkart Lira kazanma fırsatı sunuyor. Banka, sağlık harcamalarında 1.500 TL, market alışverişlerinde ise 1.500 TL'ye varan kazanç sağlıyor.