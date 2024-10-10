10 Ekim 2024 altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşüyor mu? Gram, çeyrek, ata altın fiyatları

Güncel Altın Fiyatları

Uzun zamandır yükseliş trendi gösteren altın fiyatları düşüşe geçti. Vatandaşlar ve yatırımcılar altın fiyatlarını araştırıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşüyor mu? Gram altın, çeyrek altın, ata altın ne kadar? İşte, 10 Ekim güncel altın fiyatları!

Gram Altın

Alış: 2.878

Satış: 2.879

ONS Altın

Alış: 2.614

Satış: 2.614

Çeyrek Altın

Alış: 4.608

Satış: 4.709

Cumhuriyet Altını

Alış: 18.431

Satış: 18.778

Tam Altın

Alış: 19.538

Satış: 19.679

Yarım Altın

Alış: 9.183

Satış: 9.415

Ata Altın

Alış: 19.866

Satış: 20.265

14 Ayar Bilezik Gram Fiyatı

Alış: 1.623

Satış: 2.462

22 Ayar Bilezik Gram Fiyatı

Alış: 2.734

Satış: 2.883