10 Ekim 2024 altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşüyor mu? Gram, çeyrek, ata altın fiyatları
10 Ekim 2024 itibarıyla altın fiyatları düşüş eğiliminde. Son günlerde olumsuz bir seyir izleyen piyasalarda, gram altın da bir değer kaybı yaşadı. Yıl sonuna kadar 3.000 TL seviyesine yükselebileceği tahmin edilen gram altın, şu anda 2.800 TL seviyelerine düştü. Peki altın alım-satın fiyatları ne durumda? İşte, güncel altın fiyatları…
Güncel Altın Fiyatları
Uzun zamandır yükseliş trendi gösteren altın fiyatları düşüşe geçti. Vatandaşlar ve yatırımcılar altın fiyatlarını araştırıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşüyor mu? Gram altın, çeyrek altın, ata altın ne kadar? İşte, 10 Ekim güncel altın fiyatları!
Gram Altın
Alış: 2.878
Satış: 2.879
ONS Altın
Alış: 2.614
Satış: 2.614
Çeyrek Altın
Alış: 4.608
Satış: 4.709
Cumhuriyet Altını
Alış: 18.431
Satış: 18.778
Tam Altın
Alış: 19.538
Satış: 19.679
Yarım Altın
Alış: 9.183
Satış: 9.415
Ata Altın
Alış: 19.866
Satış: 20.265
14 Ayar Bilezik Gram Fiyatı
Alış: 1.623
Satış: 2.462
22 Ayar Bilezik Gram Fiyatı
Alış: 2.734
Satış: 2.883