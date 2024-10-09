1 kilosunu 300 TL’den satıyor: Maliyeti düşük, kazancı yüksek! Tek tek kurutup...

Türkiye'nin tarım şehirlerinden biri olan Hatay'da, sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte incir hasadı da son aşamaya geldi. Samandağ ilçesi Çanakoluk Mahallesi'nde çiftçilik yapan Gökmen Ekiz, bahçesindeki incir ağaçlarından topladığı meyveleri, geleneksel yöntemlerle evinin çatısında kurutmaya başladı. Bu yöntemle kurutulan incirler, yemişlik, pekmez ve incir ekmeği olarak değerlendiriliyor.

Kuru İncir 350 TL'ye Kadar Alıcı Buluyor

Gökmen Ekiz, incirleri farklı şekillerde satışa sunuyor. Yemişlik olarak kurutulan incirlerin kilogram fiyatı 300 ila 350 TL arasında değişirken, pekmez ve incir ekmeği için hazırlanan kuru incirler 200 ila 250 TL'den satılıyor. Ekiz, incirlerin fazla bir maliyeti olmaması sebebiyle elde ettiği gelirin kendisine kar olarak kaldığını belirtiyor. "Kuru incirin kilosunu 300 ila 350 TL'den veriyoruz," diyen Ekiz, incirleri sıcak suyla temizledikten sonra satışa sunduğunu ifade ediyor.

"İncir Hasadı Bu Yıl İyi Geçti"

İncir hasadı hakkında değerlendirmelerde bulunan çiftçi Gökmen Ekiz, bu yılın hasat sezonunu başarılı bulduğunu ancak satışların diğer ürünlerde olduğu gibi biraz düşük seyrettiğini söyledi. "İncirlerin büyük kısmını yemişlik olarak ayırıyoruz, kalanları ise pekmez yapımında kullanıyoruz," diyen Ekiz, incirlerin aile bütçesine katkı sağladığını sözlerine ekledi.

Ekiz, bahçesinin kenarlarında yetişen incirleri toplayarak ailesine maddi destek sağlamaya çalışırken, doğal ve geleneksel yöntemlerle kuruttuğu bu lezzetli ürünleri de tüketiciye sunuyor.