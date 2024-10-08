OSB’lerde boş yer kalmayacak! Yatırım hızlanacak arsa fiyatları düşecek

Geçen ay OSB yönetmenliğinde değişikliğe giden bakanlık, yatırım yerlerine erişimin kolaylaşacağını duyurmuştu. Bu kapsamda, OSB'lerde boş yer kalmaması için düğmeye basıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, OSB'lerdeki toplam 22,1 milyon metrekarelik alanın yatırım yeri tahsisi amacıyla ayrıldığı aktarıldı.

BAŞVURU NEREYE YAPILACAK?

Dün itibarıyla başlayan ve 28 Ekim'e kadar sürecek olan arsa tahsisi başvuruları, meydip.sanayi.gov.tr internet adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak. Yine bu adres üzerinden tahsis yapılacak alanların harita bilgilerine de ulaşılabilecek. Tahsis şartları, her parsele ilişkin birim metrekare fiyatları ile OSB'ye özgü diğer detay bilgiler, OSB'lerin kendi internet sayfalarından paylaşılacak. Her ayın ilk pazartesi günü Türkiye'deki tüm boş OSB parselleri, çevrimiçi ortamda yatırımcılara tahsis için sunulacak.

OSB'DEN OSB'YE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLECEK

Sabah Gazetesi'nden Murathan Yıldırım'ın haberine göre Heyet tarafından tahsis başvuruları ele alınırken puanlama yapılacak. Puanlama, özel hazırlanan bir değerlendirme tablosuna göre gerçekleştirilecek. Tablodaki kriter sayısı ve kriterlerin ağırlık oranları, OSB'den OSB'ye değişiklik gösterebilecek. 100 puan üzerinden yapılacak olan değerlendirmelerde, firmanın teşvik durumundan yenilenebilir enerji kullanımına kadar birçok alt başlık yer alacak. Ayrıca değerlendirme kapsamında heyet tarafından firmaya 0-25 arası puan da verilecek.

"ARSA FİYATLARINDA YÜKSELİŞİN ÖNLENMESİNİ AMAÇLIYORUZ"

Uygulamaya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Her ayın ilk pazartesi günü henüz tahsis edilmemiş OSB parsellerinin çevrimiçi ortamda yatırımcılara tahsis için sunulmasını öngören düzenlemenin ilk uygulaması ekim ayında gerçekleşiyor. Yatırım arsalarında arz yönlü artış oluşturacak düzenleme ile hem yatırımların hızlanmasını, hem de arsa fiyatlarında yükselişin önlenmesini amaçlıyoruz. OSB'ler daha şeffaf yönetilecek, sanayicilerimiz yatırım yeri alternatiflerine daha kolay erişecek" ifadelerini kullandı.