Bakan Bolat duyurdu! Reeskont kredi limiti 4 milyar TL’ye yükseldi

Ticaret Bakanı Bolat, sosyal medya hesabındna yaptığı açıklamada ihracatçılar için finansmana ulaşmada daha fazla kaynak tahsisinin kararlaştırıldığını belirterek "Reeskont kredilerinin günlük limiti 4 milyar TL'ye yükseltildi" dedi.

Reeskont kredileri uygulamasında esas alınan net ihracatçılık koşulu yerine katma değerli ihracatı öne çıkaran firmaların skorlanmasına dayalı yeni bir modele geçildi.

UYGULAMA OCAK AYINDA BAŞLAYACAK

Veri temelli ve analitik bir yapıya sahip yeni modelde firmaların net ihracatçılık durumlarına ilave olarak, ihraç edilen ürün ve destinasyon çeşitliliği, ihraç edilen ürünlerin teknolojik düzeyi ve firma ölçeği gibi değişkenlerin farklı ağırlıklarda dikkate alınması suretiyle yapılan bir hesaplama ile her bir firma için bir ihracatçı skoru belirlenecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) | Fotoğraf-AA

Firmaların yeni uygulamaya uyumları için yeni modele geçiş için 3 aylık bir süre öngörüldü. Uygulama 13 Ocak 2025 tarihinde başlayacak. Ayrıca ihracat skorları düşük firmalara, finansman planlamalarını yapabilmeleri için 2025 yılı sonuna kadar vadesi gelecek reeskont kredilerini yenileyebilme hakkı tanındı.

Bakan Bolat'ın X hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"İHRACATÇILARIMIZIN YANINDAYIZ"

"İhracatçılarımız için finansmana ulaşmada daha fazla kaynak tahsisi kararlaştırıldı. Ticaret Bakanlığı olarak ihracata yönelik uyguladığımız etkin destekler ve güçlü ticaret diplomasisi faaliyetlerimiz ile ihracatçılarımızın her daim yanındayız. Ayrıca ihracatçılarımızın finansmana kolay ulaşmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürmekte kararlıyız. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Merkez Bankamız ile güçlü bir koordinasyon içerisinde çalışıyoruz.

GÜNLÜK LİMİT 4 MİLYAR TL'YE YÜKSELTİLDİ

Daha önce 300 milyon TL olan reeskont kredilerinin günlük limiti Temmuz 2023'te günlük 1,5 milyar TL'ye, Eylül 2023'te ise ilk seviyeye göre 10 katı artışla 3 milyar TL'ye yükseltilmişti. Bugün ise Merkez Bankamız reeskont kredilerinin günlük limitini 4 milyar TL'ye yükseltmiştir.

Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası'na ihracatçılar ailesi adına teşekkür ediyorum. Devletimizin bütün ilgili kurum ve kuruluşları ile koordinasyon içinde ihracatımızı artırmak üzere yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda amacımız "Türkiye Yüzyılını aynı zamanda İhracat Yüzyılı" haline getirerek halkımızın gelirini ve refah seviyesini sürdürülebilir bir şekilde artırmaktır."