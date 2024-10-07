2025’te MTV tutarları, pasaport harçları ve trafik cezaları ne kadar olacak? İşte kalem kalem yeni hesaplamalar

2025 yılına girilirken, pek çok vergi, harç ve ceza kaleminde önemli artışlar gündeme geliyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden (MTV) trafik cezalarına, ehliyet ve kimlik harçlarından pasaport ücretlerine kadar birçok alanda yeni zamlar yolda. Orta Vadeli Program'a (OVP) göre, TÜFE bazlı enflasyon oranı yüzde 17,5 olarak öngörülürken, yılbaşında emlak, çevre temizlik, özel iletişim ve motorlu taşıtlar gibi vergilerde yüzde 44'e varan oranlarda artış bekleniyor. 2025 yılında uygulanacak bu zamların tüm detayları ise netleşmeye başladı.

Yeniden Değerleme Oranı Nedir?

Vergi Usul Kanunu gereğince, her yılın başında uygulanacak yeniden değerleme oranı, Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine dayanarak hesaplanıyor. Bu oran, özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşların üzerindeki mali yükü artırabilecek bir unsur olarak öne çıkıyor. 2023 yılı itibarıyla yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 gibi rekor bir artış gösterirken, 2024 yılında bu oran yüzde 58,46 olarak uygulanmıştı. 2025 için ise, enflasyon hedefinin üzerinde bir artış bekleniyor.

2025 Yılına Özel Artış Beklentileri

Kasım 2023'de Yİ-ÜFE değerinin 2882,04 iken Eylül 2024 itibarıyla 3659,84'e yükselmesi, yeniden değerleme oranının yüksek olacağını gösteriyor. Ekim ayı sonunda yapılacak olan hesaplamalar, 2025 yılı için vergi ve harçlarda beklenen artışı netleştirecek. Ekim ayı Yİ-ÜFE artışı sıfır bile olsa, yıllık artış oranının yüzde 43,76 olması bekleniyor. Aylık artışın biraz daha yüksek olması durumunda ise bu oran daha da yükselebilir.

Hangi Kalemlerde Artış Bekleniyor?

Yılbaşından itibaren yürürlüğe girecek yeni zamlar, birçok vergi ve harç kaleminde etkili olacak. Özellikle şu kalemlerde artış bekleniyor:

📍Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)

📍Trafik Cezaları

📍Ehliyet ve Pasaport Harçları

📍Emlak Vergisi

📍Çevre Temizlik Vergisi

📍Özel İletişim Vergisi

📍Araç Muayene Ücretleri

📍Yurt Dışı Çıkış Harcı

📍Veraset ve İntikal Vergisi

Bu artışlar, Yİ-ÜFE oranı üzerinden hesaplanarak 2025 yılının başından itibaren yürürlüğe girecek.

Vergi Usul Kanunu, Cumhurbaşkanına bazı vergilerde yüzde 50'ye kadar artırma veya azaltma yetkisi tanıyor. Özellikle motorlu taşıtlar vergisinde Cumhurbaşkanının artırma yetkisi yüzde 50, indirme yetkisi ise yüzde 80 seviyesinde. Ancak bu yetkinin genellikle sınırlı kullanıldığı ve zamların çoğunlukla Yİ-ÜFE artışlarına paralel olarak uygulandığı biliniyor.