Ödemelere ekim ayarı: Emekliye maaşa ek 20.000-24.000 TL arası promosyon yatacak!

Ekim ayı, emekliler için bankalar aracılığıyla çeşitli ek gelir imkanlarının sunulduğu bir dönem. Promosyon kampanyaları, emeklilerin yaşam standartlarını artırmak adına önemli bir destek sağlıyor. Emekliler, bu fırsatları değerlendirerek bütçelerine katkı sağlayabilir. Peki en yüksek promosyonu veren banka hangisi?

Emeklilere Büyük Destek

Emeklilerin ve onların hak sahiplerinin yararlanabileceği banka promosyonları, Ekim ayında da artış gösteriyor. 'Emekliler Yılı' kapsamında birçok banka, emeklilere çeşitli avantajlar sunuyor. Ücretsiz hizmetler, kartla harcamalarda indirimler ve para puan kazanma gibi fırsatlar, bu kampanyaların önemli bir parçasını oluşturuyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Nisan ayında bankalarla yaptığı protokoller gereği, emeklilere 3 yıl boyunca 4 maaş dilimine göre en az 5.000 TL ile 12.000 TL arasında ödemeler yapılırken, bazı bankalar bu rakamları artırarak cazip teklifler sunuyor.

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Şartsız Yüksek Ödemeler

Hiç şartsız olarak 15.000 TL'ye kadar promosyon veren bankalar mevcutken, bazıları emekli yakınını getirme, belirli harcamalar yapma veya otomatik ödeme talimatı verme gibi şartlarla bu ödemeleri artırıyor. Özetle, emekliler bu kampanyalar sayesinde 24.000 TL'ye kadar promosyon alabiliyor.

Bankaların Promosyon Teklifleri

İşte Ekim ayı itibarıyla öne çıkan bankaların promosyon teklifleri:

VakıfBank: 3 yıl için 12.000 TL'ye kadar promosyon. Aylık gelirine göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında ödemeler yapıyor. Ayrıca harcamalarla ek nakit ödüller sunuyor.

Akbank: Emeklilere 17.500 TL'ye kadar ödeme. Otomatik fatura talimatı verenlere chip para avantajı sunuluyor.

DenizBank: Yeni emeklilere 20.000 TL'ye kadar promosyon fırsatı. Mobil uygulama ve çeşitli harcamalar için ek ödemeler sağlıyor.

Fibabanka: 12.000 TL'ye kadar promosyon imkanı. Farklı aylık gelir dilimlerine göre değişen ödemelerle dikkat çekiyor.

ING: 20.000 TL'ye varan promosyon. Otomatik fatura talimatına göre ekstra ödemeler sağlıyor.

Ziraat Bankası: 12.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor. Bankkart kullanarak yapılan harcamalarda ek kazanç fırsatı veriyor.

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En Yüksek Promosyon Hangi Bankada?

Ekim ayında en yüksek promosyonu sunan bankalar arasında ING ve DenizBank öne çıkıyor. Her iki banka da 20.000 TL'ye kadar promosyon ödemeleriyle emeklilere önemli fırsatlar sunuyor.