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Başkan Erdoğan liderliğinde Dolmabahçe'de dev yatırım zirvesi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 07:33
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Başkan Erdoğan liderliğinde Dolmabahçe’de dev yatırım zirvesi!

Yatırım Danışma Konseyi 8 yıl aradan sonra ilk kez bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde toplanıyor. Yatırım Danışma Konseyi'ne 2'si uluslararası kurum, 18'i küresel şirket olmak üzere 20 dev yatırımcı geliyor. Önemli buluşmada küresel şirketlere Türkiye'ye doğrudan yatırım için çerçeve çizilecek. Zirve Başkan Erdoğan'ın açılış konuşmasından sonra basına kapalı olarak yapılacak.

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