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Sigorta ve emeklilik şirketlerinin minimum sermaye tutarları yenilendi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 14:48
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Sigorta ve emeklilik şirketlerinin minimum sermaye tutarları yenilendi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), sigorta, reasürans ve özel emeklilik şirketlerinin kuruluş sermaye tutarlarını yeniden belirledi.

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