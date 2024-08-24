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İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde! Günlük ortalama 1510 uçuş...

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 13:11 Güncelleme: 24.08.2024 13:11
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İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde! Günlük ortalama 1510 uçuş...

İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1510 uçuşla Avrupa'daki havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. Olimpiyat Oyunları'nın düzenlendiği Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı Avrupa'nın en yoğun üçüncü havalimanı olurken, Antalya Havalimanı listede 7. sırada yer aldı

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