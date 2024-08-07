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Kira kontratlarında yeni dönem! Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Yeni düzenleme e-Devlet üzerinden başlıyor...

ahaber.com.tr
Giriş: 07.08.2024 11:38 Güncelleme: 07.08.2024 11:42
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Kira kontratlarında yeni dönem! Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Yeni düzenleme e-Devlet üzerinden başlıyor...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptığı açıklamada "e-Devlet Kapısı kullanıcıları kira kontratlarını yıl sonuna kadar e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilecekler." ifadelerini kullandı.

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