Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek hamle! Dünya genelinde pompa fiyatları değişecek!

ABD'NİN HAM PETROL ÜRETİMİ

ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 13 milyon 230 bin varil olması bekleniyor. Bu rakam geçen yıl yaklaşık 12 milyon 930 bin varil olarak kayıtlara geçmişti. 2025'te ise üretimin 13 milyon 690 bin varile çıkacağı hesaplanıyor.

Geçen ayki raporda rakamlar bu yıl için 13 milyon 250 bin varil, gelecek yıl için ise 13 milyon 770 bin varil olarak tahmin edilmişti.

Küresel petrol arzının ise bu yıl günlük 102 milyon 360 bin varil, gelecek yıl 104 milyon 440 bin varil olacağı öngörülüyor.

Öte yandan, küresel petrol tüketiminin bu yıl günlük 102 milyon 940 bin varil, gelecek yıl 104 milyon 550 bin varil olacağı tahmin ediliyor. Talep tahminini aşağı yönlü revize eden EIA, bunun büyük bir kısmının Çin'de yavaşlayan ekonomik büyümenin yol açtığı dizel tüketimindeki düşüşten kaynaklandığını belirtiyor.