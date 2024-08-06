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Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılıyor! Bakan duyurdu...

Giriş: 06.08.2024 10:20 Güncelleme: 06.08.2024 10:21
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Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılıyor! Bakan duyurdu...

Ağustos ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, yaklaşık 3,6 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve yaklaşık 2,9 milyar TL engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını bildirdi.

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